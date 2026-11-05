Olomoucká Pevnost poznání nabídne při Czech Space Weeku vesmírný program

Experimenty s kapalným dusíkem, simulaci raketového startu i speciální program v planetáriu nabídne návštěvníkům olomoucké interaktivní muzeum Pevnost poznání, které se v pátek zapojí do celostátní akce Czech Space Week. Zájemce kromě atraktivních experimentů čeká přednáška o české stopě ve vesmíru či večerní pozorování oblohy. Vesmírná tematika prostoupí celým programem Pevnosti poznání, sdělila ČTK mluvčí muzea Lucie Jarmarová.
Zájemci si budou moci vyzkoušet gyroskop, letecký simulátor nebo navštívit digitální planetárium, které mimořádně nabídne také živě komentované projekce. "Vesmír fascinuje děti i dospělé a je to téma, na kterém můžeme velmi dobře ukázat, jak zajímavá a dobrodružná věda dokáže být. Chceme návštěvníkům nabídnout nejen nové informace, ale především zážitky, díky nimž si mohou některé principy sami vyzkoušet a lépe jim porozumět," uvedl Jan Hlaváč, proděkan přírodovědecké fakulty, pod kterou muzeum spadá.
Jedním z hlavních lákadel pátečního programu bude science show Ko(s)mická výprava, která návštěvníky zavede do světa kosmonautiky a vesmírných misí. Zájemci zjistí, jak vypadá příprava na cestu do vesmíru, s jakými překážkami se musí astronauti vypořádat a jaké fyzikální zákony ovlivňují jejich pobyt mimo Zemi. Chybět nebudou také působivé experimenty s kapalným dusíkem, simulace raketového startu i netradiční ochutnávka inspirovaná stravováním astronautů.
O zapojení českých vědců do mezinárodních astronomických projektů bude hovořit Jan Tomaštík. Jeho přednáška s názvem Česká stopa ve vesmíru se zaměří mimo jiné na vývoj a výrobu teleskopů, které pomáhají při výzkumu vesmíru například v Argentině a na Kanárských ostrovech. Začátek je naplánován na 17:30.
Digitální planetárium nabídne animovaný film 3-2-1 START! určený zejména dětem a pořad Satelix o významu družic pro navigaci, předpověď počasí a každodenní život. Připraven je také živě komentovaný program Zataženo, občas meteory, který představí aktuální nebeské úkazy i podobu počasí na jiných planetách.
Pevnost poznání nabídne také možnost vyzkoušet si gyroskop a letecký simulátor nebo se zúčastnit živě komentovaných projekcí. V případě příznivého počasí se od 21:00 uskuteční pozorování noční oblohy.
Czech Space Week je celorepubliková akce zaměřená na kosmonautiku, vesmírné technologie a popularizaci vědy. Do programu se zapojují instituce a organizace, které veřejnosti přibližují výzkum a aktivity spojené s vesmírem.