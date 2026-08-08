Olomoucká porodnice spustila vlastní mobilní aplikaci pro nastávající rodiče

Autor: ČTK
  9:04aktualizováno  9:04
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) spustila novou mobilní aplikaci s názvem BabyAppka, která má budoucím rodičům usnadnit orientaci v období těhotenství, porodu i prvních dnů s miminkem. Zájemcům nabízí nejen praktické informace, ale i videa odborníků, podcasty či důležité kontakty. Podle mluvčího Adama Fritschera je FNOL první nemocnicí v tuzemsku, která rodičům nabízí vlastní komplexní aplikaci propojenou přímo s porodnicí a novorozeneckým oddělením, sdělil ČTK Fritscher.

BabyAppka vznikala jako společný projekt odborníků napříč nemocnicí a Olomouckým krajem. "Chtěli jsme vytvořit moderní a dostupnou platformu, která rodičům přiblíží, co je během těhotenství, porodu i po něm čeká. Dnes lidé běžně využívají aplikace téměř na všechno. Když jedou na dovolenou, nebo hledají restauraci, chtějí si předem zjistit informace. A stejné je to i s porodem," uvedl zástupce primáře Novorozeneckého oddělení FNOL Vladimír Mišuth, z jehož iniciativy se aplikace zrodila.

Podle Petry Gajdoš z Národního telemedicínského centra FNOL, která se na projektu podílela, bylo jedním z hlavních cílů vytvořit prostor, kde rodiče najdou všechny důležité informace přehledně na jednom místě. "Maminky se během těhotenství a po porodu často ocitají v obrovském informačním přetlaku. Proto jsme chtěli, aby aplikace fungovala jako praktický průvodce od prvního momentu těhotenství až po období po narození dítěte," podotkla Gajdoš.

Aplikace rodiče provází třemi klíčovými obdobími - těhotenstvím, porodem a šestinedělím. V první části najdou budoucí maminky doporučení týkající se pohybu, výživy nebo přípravy na porod. Součástí jsou také informace o předporodních kurzech či registraci do porodnice. Druhá část se věnuje samotnému porodu a hospitalizaci. Rodiče zde najdou mimo jiné informace o možnostech tlumení bolesti, podobě porodních sálů nebo péči na oddělení šestinedělí. Významnou část tvoří také popis péče o novorozence a screeningových vyšetřeních.

Třetí část je zaměřena na období po porodu a první měsíce života dítěte. Aplikace nabízí informace o psychice maminky, kojení, péči o dítě, emočním a fyziologickém vývoji dítěte nebo partnerských vztazích po narození dítěte.

BabyAppka je dostupná zdarma ve stahovacích aplikacích a rodiče ji mohou začít využívat už od prvních týdnů těhotenství. Tvůrci plánují, že ji budou i nadále rozšiřovat o další tematické sekce i nové interaktivní funkce.

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