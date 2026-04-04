Olomoucká právnická fakulta spouští distanční program Právo a udržitelnost

Právnická fakulta Univerzity Palackého (UP) v Olomouci rozšíří od září nabídku o bakalářský studijní program Právo a udržitelnost. Jde o její první program, který nabízí v plně distanční formě, především prostřednictvím on-line setkání a digitálních studijních materiálů. Jejich součástí jsou předtočené přednášky, řešení případových studií či semestrální projekty, sdělili ČTK zástupci fakulty. Přihlášky do oboru bude možné podávat od 5. dubna do 5. května. Plně distanční programy dosud na UP nabízela jen Cyrilometodějská teologická fakulta.
Cílem programu Právo a udržitelnost je příprava odborníků vybavených specializovanými znalostmi. "Tito odborníci budou schopni aplikovat získané znalosti právních nástrojů zajišťujících udržitelnost a řešit dopady udržitelnosti v různých profesních situacích," uvedl proděkan fakulty Maxim Tomoszek. Na výuce se budou společně s akademiky z právnické fakulty podílet odborníci z přírodovědecké fakulty, odborníci z Centra pro klimatické právo a udržitelnost Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a také experti z praxe.
Ke studiu může být přijat uchazeč s dokončeným středoškolským vzděláním. Zájemci se mohou registrovat prostřednictvím e-přihlášky od 5. dubna. Fakulta je připravena do prvního ročníku přijmout až 25 budoucích bakalářů.
Nový studijní program je na UP jednou z možností, kam lze ještě podávat přihlášky pro nadcházející akademický rok. Na většinu ostatních bylo možné se hlásit do poloviny března. UP letos obdržela od zájemců o studium téměř 35.000 přihlášek, stejně jako loni a předloni. Zájem o studium meziročně vzrostl na pěti z osmi fakult. Největší nárůst počtu přihlášek zaznamenala fakulta tělesné kultury, kam uchazeči poslali o 333 přihlášek více než loni, sdělil ČTK mluvčí UP Egon Havrlant. Ze zahraničí přišlo na univerzitu přes 4200 přihlášek ke studiu.