Olomoucká radnice vyčlenila tři nové lokality pro legální graffiti tvorbu

Olomoucká radnice vyčlenila pro legální graffiti tři nové lokality, kde nyní mohou sprejeři uplatnit svoji kreativitu bez hrozby postihu. Dosud směli malovat jen na plochy mezi Velkomoravskou ulicí a areálem ZŠ Holečkova, které jim město nabídlo už v 90. letech minulého století. ČTK to dnes sdělila primátorčina náměstkyně Kateřina Dobrozemská (ProOlomouc).
Sprejeři nyní mohou legálně využívat i dvě části zdí v okolí areálu Charity na Černé cestě a také severní stěnu kotelny na rohu ulic Vojanova a Čajkovského. "Legální plochy jsou populární v mnoha městech, pro mladé tvůrce mají velký význam. Poskytují jim prostor, kde mohou v klidu experimentovat, rozvíjet své nápady. Vytváříme tak místa, kde se členové komunity mohou nejen potkávat, ale prezentovat své pokroky," uvedla Dobrozemská.
Graffiti jsou podle Dobrozemské součástí veřejného prostoru v České republice už několik desítek let, často však jde o nelegální tvorbu. "Nedokážeme zabránit nelegálním projevům sprejerství, můžeme však cíleně nabízet prostor, kde tvorba není spojená s postihem za poškození cizího majetku," řekla Dobrozemská. Podotkla, že tvorbu renomovaných graffiti umělců z ČR i ze zahraničí lze v Olomouci spatřit díky pravidelně pořádanému Street art festivalu.
Informace o legálních plochách pro graffiti a pravidlech jejich využívání mají amatérští výtvarníci k dispozici na místě ve formě QR kódů. Údržbu zdí město zajistí ve spolupráci s organizátory akce Street Art Festival, kterého se v Olomouci každoročně účastní přední graffiti umělci z ČR a zahraničí.