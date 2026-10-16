Olomoucká Telegraph Gallery uvede berlínskou umělkyni Annu Uddenbergovou

Olomoucká Telegraph Gallery otevře příští týden výstavu White Noise mezinárodně uznávané berlínské umělkyně Anny Uddenbergové. Půjde o její první samostatný projekt v České republice. Umělkyně promění prostory galerie v kancelářské interiéry, kde bude zkoumat hranice korporátní kontroly, ergonomie a tělesné autonomie, sdělila ČTK mluvčí galerie Markéta Kalousková.Výstavu zahájí vernisáž příští čtvrtek, potrvá do 4. února.
Výstavu s autorkou připravil kurátor Samuel Staples. Podle šéfkurátora Telegraph Gallery Miry Macíka výstava reaguje na zdejší výstavní prostory. "Industriální architektura Telegraphu spojená s historií práce a výroby zde vstupuje do dialogu se současným kancelářským prostředím, které Anna Uddenberg ve své instalaci vytváří. Právě napětí mezi industriálním prostorem a současnou administrativní architekturou je pro mě jedním ze zásadních momentů celé výstavy," vysvětlil koncept šéfkurátor.
Výstava proměňuje Telegraph Gallery v chladný administrativní prostor rozdělený příčkami, osvětlený zářivkami a zaplněný židlemi Herman Miller. "Kancelářský nábytek zde nepředstavuje komfort, ale formu nátlaku," popsala mluvčí galerie. Figury umělkyně podle ní doslova prorůstají pracovními židlemi a stoly. Autorka demonstruje, jak snadno se v moderním open space měníme v pouhé součástky systému, dodala Kalousková.
Výstava zapadá do dramaturgie Telegraph Gallery, která se snaží vytvářet dialog mezi českou, slovenskou a mezinárodní uměleckou scénou a představovat autory, kteří otevírají témata rezonující současnou společností. "Tvorba Anny Uddenberg mě oslovila jak svojí výraznou a velmi současnou vizuální formou, tak tématy, která vycházejí z každodenní zkušenosti přizpůsobování našeho těla pracovnímu prostředí," dodal šékurátor galerie.
Anna Uddenberg se narodila ve Stockholmu, dnes žije a pracuje v Berlíně. Patří k nejvýraznějším osobnostem současného vizuálního umění na mezinárodní scéně. Práce umělkyně, která je zastoupena ve významných veřejných i privátních sbírkách po celém světě, se již objevila v českých soukromých sbírkách i na vybraných kolektivních výstavách. Její komplexní samostatná tvorba zde však podle zástupců Telegraph Gallery dosud chyběla. Projekt White Noise nabízí první ucelenou autorskou přehlídku berlínské autorky ve středoevropském kontextu, dodali zástupci galerie.