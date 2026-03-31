Olomoucká UP hledá dobrovolníky pro výzkum bezpečnosti starších řidičů

Na seniory za volantem, otázku bezpečného řízení i včasné rozpoznání počátečních fází neurologických onemocnění se rozhodli zaměřit vědci z Univerzity Palackého (UP) v Olomouci. Zkoumat budou mimo jiné zpomalené reakce, případně zhoršenou pohotovost a roli dopravně-psychologických testů. Na projektu pracují s Fakultní nemocnicí Olomouc. Výsledky studie by mohly lékařům přinést jasnější pravidla pro posuzování způsobilosti seniorů za volantem a pomoci starším lidem zachovat si mobilitu co nejdéle, sdělil ČTK mluvčí UP Egon Havrlant. Do výzkumu se mohou zapojit také dobrovolníci.
Podle vědců je mobilita pro seniory symbolem nezávislosti; ztráta řidičského oprávnění může vést i k sociální izolaci nebo větší závislosti na rodině. Současně však některá neurologická onemocnění mohou postupně ovlivňovat schopnosti důležité pro řízení, aniž by si toho člověk zpočátku všiml.
"V současné praxi často chybí jasná a objektivní kritéria, podle kterých by bylo možné rozhodnout, zda je řízení ještě bezpečné. Rozhodování tak mnohdy stojí na individuálním posouzení lékaře. Naším cílem je přinést data, která pomohou toto rozhodování zpřesnit," uvedl Jakub Štefec z katedry psychologie Filozofické fakulty UP.
Účastníci studie absolvují sérii krátkých psychologických testů zaměřených na schopnosti důležité pro řízení, například reakční čas, pozornost, koordinaci nebo schopnost správně reagovat na různé podněty. Výzkumníci přitom využijí i nový specializovaný testovací systém pro dopravní psychologii, který v ČR není běžně využíván a UP je prvním pracovištěm, které jej zapojuje do výzkumu. Jedním z cílů studie je také vytvořit české normy pro některé z těchto testů, doplnil Egon Havrlant.
Součástí studie je také klinická část, do které jsou zapojováni pacienti s Parkinsonovou nemocí či s roztroušenou sklerózou. Výsledky psychologických testů budou porovnávány s klinickými ukazateli těchto onemocnění. "Naším cílem je zjistit, zda mohou dopravně-psychologické testy sloužit jako rychlý screeningový nástroj, který pomůže včas odhalit změny ve schopnostech důležitých pro řízení a případně nasměrovat pacienta k podrobnějšímu neurologickému vyšetření," doplnil Štefec.
Výstupem projektu by měly být doporučené postupy pro praktické lékaře, neurology a dopravní psychology, které pomohou objektivněji posuzovat způsobilost k řízení.
"Výzkum může nabídnout přínosy v několika rovinách, od včasnějšího zachycení neurologických onemocnění přes zvýšení bezpečnosti silničního provozu až po možnost, aby starší lidé mohli řídit déle, pokud je to bezpečné," dodal mluvčí UP.
Kvůli výzkumu, který má podporu odborných komunit dopravních psychologů i neurologů, hledá UP také dobrovolníky. Zapojit se mohou řidiči ve věku nad 50 let, vědci přitom cílí hlavně na skupinu řidičů od 65 do 85 let. Musejí mít platný řidičský průkaz skupiny B a aktivně řídit. Registrovat se lze na stránkách projektu.