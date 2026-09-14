Olomoucká zoo dokončila rekonstrukci voliér pro papoušky, oprava zabrala rok

Zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce dokončila rekonstrukci voliér pro papoušky naproti euroasijskému safari. Opravy trvaly necelý rok a voliéry díky nim získaly novou střechu, fasádu, přírodnější vybavení i černé pletivo, které méně ruší při fotografování pestrobarevných opeřenců. Do rekonstruovaných prostor zoo přemístila některé druhy papoušků, které dosud chovala v neveřejném zázemí. ČTK to sdělila mluvčí zoo Iveta Gronská.
"Nejenže návštěvníci mohou papoušky pozorovat v pěknějším přírodnějším prostředí, ale najdou tu nové i druhy, které byly dosud chovány v neveřejné části zoo. Ary arakangy doplnilo početné hejno zvukově výrazných arating černohlavých, šestadvacetiletý samec amazónka černotemenného pocházejícího z volné přírody, ale i holub krvavý, kterého by našli pouze na filipínském ostrově Luzon," uvedl kurátor ptáků Jan Kirner.
Přírodnější podobu opravených voliér vytvářejí nové výsadby, dva velké balvany a také trávník z travních koberců, který zoo ve těchto prostorách použila poprvé. Součástí úprav je rovněž akátový obklad navazující na podobu dalších nově upravovaných částí areálu. Zoo plánuje v expozici představit v budoucnu i další druhy ptáků.
Voliéry v olomoucké zoo v době jejího založení sloužily bažantům. V roce 1989 je zoo upravila pro menší druhy šelem, například cibetky africké nebo kočky rybářské. Papoušky do nich nastěhovala v roce 2017.
Olomoucká zoo patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v kraji. Na ploše 42 hektarů chová 1819 zvířat 387 druhů. Do zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce loni přišlo 378.619 návštěvníků, meziročně zhruba o 1300 víc.