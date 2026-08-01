Olomoucká zoo má v létě vyšší návštěvnost, lidé zaplnili i památky

Zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce v první polovině letních prázdnin přilákala o několik tisíc návštěvníků více než loni, přispělo k tomu příznivé počasí. Slušnou červencovou návštěvnost díky atraktivnímu programu měly také památky v Olomouckém kraji, který se i v letošním roce těší rostoucímu zájmu turistů z Česka i zahraničí. Vyplývá to z ankety ČTK.
Vedení olomoucké zoo si první polovinu prázdnin pochvaluje. Branami zahrady v červenci prošlo zhruba 49.300 lidí, v meziročním srovnání o 8422 více. "Vyšší návštěvnost mohla souviset s výraznějším ochlazením během července, kdy návštěvníci častěji volili zoologickou zahradu jako cíl svých výletů. Svou roli mohlo sehrát také větší množství narozených mláďat atraktivních druhů, například levhartů, gepardů nebo hrabáče kapského," řekl ČTK vedoucí oddělení marketingu zoo Pavel Javůrek. Od začátku roku olomouckou zoo navštívilo více než 217.500 lidí.
Výrazný růst návštěvnosti v červenci registruje zámek v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku, "K 27. červenci 2026 navštívilo zámecký areál 4713 osob, což představuje meziroční zvýšení o 37,6 procenta oproti prvnímu prázdninovému měsíci loňského roku. K tomuto číslu je navíc třeba připočíst přibližně 1200 návštěvníků tradiční akce Josefkol, která se konala v zámeckém parku,“ řekl ČTK kastelán zámku Martin Váňa.
Za vyšším počtem návštěvníků stojí podle Váni především intenzivnější propagace památky, pestrá nabídka stálých expozic i atraktivní kulturní program. K vyšší návštěvnosti přispělo rovněž znovuotevření celého zámeckého parku po dokončené revitalizaci obou zámeckých rybníků, které návštěvníkům opět zpřístupnilo jednu z nejcennějších částí areálu.
S letní návštěvností je spokojena také správa hradu Bouzov na Olomoucku. "Po jejím mírném poklesu v červnu, který souvisel s horkem, se počet návštěvníků v červenci opět zvýšil. Předpokládám, že za celou letošní sezonu vykážeme zhruba 100.000 návštěvníků, což je naše obvyklá úroveň," řekla ČTK kastelánka Zuzana Šulcová. V červenci si hrad prohlédlo 26.000 lidí, podle kastelánky je to velmi dobrý výsledek.
Na hrad Helfštýn u Týna nad Bečvou na Přerovsku v červenci zavítalo více než 15.000 návštěvníků, loni ve stejnou dobu jich byl poloviční počet. "Za posledních pět let se jedná o nejsilnější červenec," řekla ČTK mluvčí hradu Pavlína Jindrová. Do zahájení prázdnin návštěvnost hradu výrazně poznamenala oprava příjezdové komunikace, která trvala od 7. dubna do konce června. Promítlo se to v nižší návštěvnosti. Hlavní návštěvnická akce hrad čeká v srpnu. Na mezinárodní setkání uměleckých kovářů s názvem Hefaiston každoročně míří 7000 až 10.000 lidí.