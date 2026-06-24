Olomoucká zoo pomáhá zvířatům zvládat horko pomocí sprch, bazénů i ledu

V bazénech, hlubokých norách, pod sprchou či ve stínu stromů hledají v těchto parných dnech úlevu před vysokými teplotami zvířata chovaná v Zoologické zahradě Olomouc. Zvláštní péči vyžadují zejména zvířecí druhy pocházející ze severských oblastí, jejichž organismy jsou přizpůsobeny životu v mrazivých podmínkách. ČTK to dnes řekla mluvčí zoo Iveta Gronská.
Česko čeká extrémně teplý víkend, v neděli by podle meteorologů mohl padnout i absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012. Po krátkodobém mírném ochlazení se rtuť teploměru už opět vydává směrem vzhůru. Pracovníci zoo nyní ochlazují hlavně soby polární, kteří ve své domovině za polárním kruhem čelí teplotám blížícím se až padesáti stupňům pod nulou.
Speciální péči věnují ošetřovatelé také vlkům Hudsonovým, levhartům mandžuským a tygrům ussurijským. "Zvířata z míst, kde teploty spadají hluboko pod bod mrazu, se za léta života v zoo aklimatizovala a na naše podnebí si přivykla. Přesto je v parných dnech třeba dbát na to, aby měla možnost se ochladit," uvedla Gronská.
Pracovníci zoo pamatují i na zvířecí chovance s hustou srstí. "Některá zvířata, jako třeba lamy, stříháme. Tygr si zase rád vleze do bazénu, sobi se během letních dnů s vysokými teplotami sprchují. Pro některá zvířata vyrábíme ledové koule, do nichž zamrazujeme ovoce či nanuky," podotkla Gronská.
Olomoucká zoo patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v kraji. Na ploše 42 hektarů chová 1819 zvířat 387 druhů. Do zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce loni přišlo 378.619 návštěvníků, meziročně zhruba o 1300 víc.