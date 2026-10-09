Olomoucká zoo poslala do Atén dva mladé samce žirafy Rothschildovy

Dva mladí samci žirafy Rothschildovy z olomoucké zoologické zahrady byli převezeni do Attica Zoological Park v Aténách. Oba se narodili v roce 2024 a v řecké zoo budou součástí samostatné samčí skupiny. Jejich transport do Řecka i s přestávkami trval 40 hodin. Převoz souvisí s přirozeným uspořádáním žirafích stád, ve kterých může být se samicemi zpravidla jen jeden pohlavně dospělý samec. Větší počet samců by mohl vést k soubojům o samice. ČTK to dnes sdělila mluvčí zoo Iveta Gronská.
"Transportujeme většinou jednoho jedince, v tomto případě jsme však svědkem nevšední události, kdy se jedním přívěsem vypravili hned dva. Jejich převoz zajišťovala renomovaná společnost s bohatými zkušenostmi. Zvířata měla po celou dobu k dispozici vodu a v případě potřeby i okus. Dojela v naprostém pořádku a nyní se již seznamují s novým prostředím. Budou součástí expoziční samčí skupiny tamního safari," uvedla zooložka olomoucké zoo Eliška Veselá. Samostatné skupiny samců jsou podle Veselé jednou z možností, jak řešit situaci, když v chovu dospívá více samců.
Odchované žirafy, především samci, se do dvou let věku přesouvají do jiné zoo. Transporty mladých samců jsou běžnou součástí mezinárodních chovných programů. Zoologické zahrady tak předcházejí příbuzenskému křížení, vytvářejí nové chovné skupiny a zároveň napodobují přirozené chování zvířat, kdy mladí samci po dosažení dospělosti opouštějí rodnou skupinu. O umístění zvířat rozhodují koordinátoři evropského chovu s ohledem na genetickou rozmanitost jednotlivých populací.
Žirafy Rothschildovy jsou ohroženým druhem zvířat. Ve volné přírodě jich podle údajů zoo je zhruba 1650. Největší populace žirafy Rothschildovy žije v národním parku Murchison Falls v Ugandě. Jejich počet snižuje úbytek přirozeného prostředí, nedostatek potravy, těžba nerostných surovin a ropy, pytláctví i válečné konflikty. Olomoucká zoo chová žirafy od roku 1976 a dosud se v ní narodilo 75 mláďat.
Žirafy patří k nejvyšším suchozemským savcům. Jejich jazyk může měřit téměř 40 centimetrů a zvířata ho používají při získávání potravy, například při strhávání listů a koncových výhonků. V olomoucké zoo dostávají vojtěškové seno či zelenou vojtěšku, senáž, okus, granule, mrkev, citrony, cibuli, výživnou kaši nebo kopřivy.
Olomoucká zoo patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v kraji. Na ploše 42 hektarů chová 1819 zvířat 387 druhů. Do zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce loni přišlo 378.619 návštěvníků, meziročně zhruba o 1300 víc.