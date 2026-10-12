Olomoucká zoo využila umělou inteligenci pro nové hlasové průvodce

Zoologická zahrada Olomouc začala svým návštěvníkům nabízet hlasové komentáře k jednotlivým druhům zvířat, které chová. Poslechnout si je lidé mohou po načtení QR kódu na informačních tabulkách u expozic, a to v češtině, angličtině, polštině a němčině. Zoo chce tímto způsobem zpřístupnit informace o chovaných zvířatech širšímu okruhu návštěvníků včetně cizinců. Při tvorbě hlasových komentářů zoo poprvé využila umělou inteligenci. ČTK to dnes sdělila mluvčí zoologické zahrady Iveta Gronská.
Po načtení QR kódu mobilním telefonem se návštěvník dostane na příslušnou stránku zvířete v internetovém lexikonu zoo. Tam si vybere jeden ze čtyř jazyků a přehraje hlasový komentář. Při jeho tvorbě zoo využila technologii syntetického hlasu, která pomocí umělé inteligence převedla připravené texty do mluvené podoby v jednotlivých jazykových verzích.
Zpřístupňování informací o chovaných zvířatech různým skupinám se olomoucká zoo věnuje dlouhodobě. Již dříve navázala spolupráci se Střední školou, základní školou a mateřskou školou pro sluchově postižené v Olomouci a ve Valašském Meziříčí, jejímž výsledkem byla videa určená lidem se sluchovým postižením. "Cílem je nabídnout návštěvníkům informace způsobem, který je jednoduchý, současný a využitelný pro co nejširší veřejnost. Bez ohledu na to, zda dává přednost čtenému, obrazovému nebo mluvenému obsahu," uvedl vedoucí marketingového oddělení zoo Pavel Javůrek.
Olomoucká zoo patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v kraji. Na ploše 42 hektarů chová 1819 zvířat 387 druhů. Do zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce loni přišlo 378.619 návštěvníků, meziročně zhruba o 1300 víc.