Olomoucká zoo zahájila stavbu centra s největším mořským akváriem ČR

Zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce zahájila stavbu vzdělávacího centra Loděnka, ve kterém budou učebny i největší mořské akvárium v České republice. Stavba Loděnky bude stát 71 milionů korun, přičemž 28 milionů korun pokryje dotace z evropských fondů. Zbývající část nákladů zaplatí olomoucká radnice. Dokončení stavby centra je naplánováno na rok 2028. ČTK to dnes sdělila mluvčí zoo Iveta Gronská.
Dvoupodlažní vzdělávací centrum Loděnka stavební firma vybuduje v prostoru mezi zázemím zoologické zahrady a restaurací Archa. Určeno bude především pro školy a vzdělávací zařízení. Součástí Loděnky bude přednáškový sál pro 100 lidí, dvě samostatné učebny a také mořské akvárium. "Loděnka bude sloužit nejen jako expozice, ale také jako vzdělávací a poradenské centrum," uvedla Gronská. Vzdělávací část doplní mořské akvárium se žraloky, které pojme 350.000 litrů vody.
Zájem o vzdělávací aktivity v olomoucké zoo dlouhodobě roste, ročně je absolvuje několik tisíc žáků a studentů. Loni zoo připravila 140 výukových programů, do kterých se zapojilo 115 škol. Příměstských táborů se zúčastnilo 233 dětí. "Vzdělávací programy patří mezi klíčové činnosti zoologických zahrad, protože přispívají k poznání přírody a živočichů. Díky tomuto areálu naše zoo získá kvalitní a dostatečný prostor pro děti, žáky i studenty," podotkla primátorka Miroslava Ferancová (ANO).
Olomoucká zoo patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v kraji. Na ploše 42 hektarů chová 1819 zvířat 387 druhů. Branami zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce loni prošlo 378.619 návštěvníků, meziročně zhruba o 1300 víc.