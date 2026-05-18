Olomoucká zoo zrekonstruovala terária, chová v nich vzácného gekona a kobříky

Zoologická zahrada Olomouc zrekonstruovala pět z devíti terárií v pavilonu Kalahari a umístila do nich nové druhy plazů z jižní Afriky včetně gekona písečného a dvou druhů kobříků, které chová jen několik zoo v Evropě. ČTK to dnes sdělila mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská.
Součástí rekonstrukce bylo zvětšení objemu terárií, nové osvětlení a další úpravy připomínající přirozené prostředí zvířat. "V každém z terárií se nyní nachází zcela odlišná struktura i barva skal, přizpůsobená zbarvení zde chovaných druhů zvířat tak, aby splývala s prostředím stejně, jako je tomu v přírodě. Objem terárií se výrazně zvětšil, veškeré osvětlení je subtilnější, přirozenější a ukryté před zraky návštěvníků, aby celek působil harmonicky," uvedl veterinář zoo Jan Kirner.
Mezi nové obyvatele pavilonu patří gekon písečný, který žije v poušti Kalahari. Podle zoo jde o atraktivního nočního ještěra, jenž si hrabe nory v písku a vydává typický štěkavý zvuk. Olomoucká zoo získala gekona písečného z vídeňské zoologické zahrady. Kromě Olomouce a Vídně chovají tohoto gekona už jen další dvě zoologické zahrady v Evropě.
Návštěvníci v nových teráriích najdou také dva druhy kobříků z rodu Aspidelaps, tedy jedovatých hadů příbuzných kobrám. Zoo nyní chová kobříka kaferského a kobříka kapského. Kobříkem kaferským se podle zástupců zoo mohou pochlubit pouze dvě zoologické zahrady v Evropě. Tento had tráví velkou část života zahrabaný v písku a má zvětšenou nosní šupinu sloužící k hrabání.
Olomoucká zoo patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v kraji. Na ploše 42 hektarů chová 1819 zvířat 387 druhů. Do zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce loni prošlo 378.619 návštěvníků, meziročně zhruba o 1300 víc.