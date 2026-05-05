Olomoucké arcibiskupství otevřelo výstavu o kopiích a falzech, bude do října

Olomoucké arcibiskupství dnes otevřelo výstavu věnovanou kopiím a padělkům. Návštěvníkům má podle kurátorky výstavy Venduly Prostředníkové přiblížit, jak tenká může být hranice mezi iluzí a klamem a jak snadno se z umělce může stát padělatel, pokud se jeho touha po dokonalosti spojí s pokušením překročit zákon. Expozice s názvem Kopie a falza: Umění mezi iluzí a klamem bude návštěvníkům arcibiskupského paláce přístupná po celou turistickou sezonu do 28. října.
"Umělci po staletí zdokonalovali své řemeslo nápodobou. Učili se pozorováním přírody i studiem děl slavných mistrů, aby se přiblížili ideálu krásy a dokonalosti. Touha přesvědčit diváka o vlastní virtuozitě byla od počátku součástí hry - iluze měla být tak přesvědčivá, až se skutečnost začne chvět na hraně klamu," popsala námět výstavy její kurátorka.
Podle organizátorů má výstava přiblížit nejen historii kopírování v umění, ale také upozornit na etické a právní souvislosti spojené s paděláním. "Výstava sleduje fascinující cestu uměleckých děl ze sbírek Arcibiskupství olomouckého od legitimních kopií, které vzdávaly hold mistrům, až po falza, jež se snažila oklamat znalce i milovníky umění," doplnila Prostředníková, která je zároveň vedoucí turistického centra olomouckého arcibiskupství.
Expozice vychází ze sbírek olomouckého arcibiskupství a doplňuje ji edukační rovina. Návštěvníci se mohou seznámit s metodami, které odborníci používají při průzkumu uměleckých děl. Součástí je například ukázka nasvícení obrazu ultrafialovým světlem, díky němuž lze odhalit skryté zásahy či pozdější úpravy.
Výstava je přístupná v běžné otevírací době paláce. Zájemci ji mohou navštívit během komentovaných prohlídek reprezentačních sálů nebo samostatně po předchozí domluvě, doplnili zástupci arcibiskupství.
Arcibiskupský palác ve Wurmově ulici v Olomouci je významným příkladem barokní palácové architektury na Moravě a také sídlem olomouckých arcibiskupů a dalších lidí podílejících se na denním životě církve.