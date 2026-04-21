Olomoucké Divadlo na cucky uvede premiéru inscenace (K)roky od Studia SEN

Olomoucké Divadlo na cucky uvede tento pátek premiéru autorské inscenace (K)roky, kterou připravilo seniorské Studio SEN. Soubor vznikl z dramatického kurzu 50+; inscenace každoročně připravuje pod profesionálním vedením. Letošní novinka se zaměřuje na témata lidské blízkosti, paměti a sdílené zkušenosti. Soubor se pod vedením režisérky Kateřiny Šobáňové posouvá směrem k fyzickému divadlu, v němž hlavním jazykem není slovo, ale tělo, sdělili ČTK zástupci divadla.
Tvůrci v nové inscenaci místo klasického dramatického textu pracují především s pohybem, gestem a přítomností performerů na scéně. Inscenace podle Šobáňové vychází z osobních zkušeností účinkujících seniorů a hledá způsoby, jak je sdělit beze slov. "Zajímá nás přítomnost, tedy to, co zůstává, když člověk přestane hrát a začne být," uvedla režisérka. Senioři podle ní nesou vrstvy životních prožitků, které se mohou stát silným divadelním sdělením i bez verbálního vysvětlení.
Ústředním motivem inscenace je dotek jako základní forma lidské komunikace. Tvůrci jej chápou jako zkušenost, která provází člověka od narození do závěru života a spojuje různé generace bez ohledu na věk či životní zkušenost.
Studio SEN tvoří absolventi dramatických kurzů pro seniory, při Divadle nacucky! funguje jako svébytná součást jeho dramaturgie. V sezoně 2017/2018 se dramatický kurz 50+ rozšířil o soubor SENior, který byl později přejmenován na Studio SEN.
Členky a členové Studia SEN každoročně pod vedením profesionálních tvůrců připravují novou inscenaci, která je následně uváděna v programu divadla. "Při Studiu SEN jsme se inspirovali modelem běžným na zahraničních scénách, kde jsou seniorská či studentská studia pevnou součástí divadelního provozu. U nás se tento formát teprve zabydluje, takže občas stále budí údiv. Je ale skvělé sledovat reakce olomouckého diváctva, když zjistí, že i v tomto směru nabízíme špičkové, plně profesionální divadlo," doplnila umělecká šéfka Divadla nacucky! Silvia Vollmann.
Se souborem inscenace každoročně připravuje profesionální tým. V předchozích letech studio uvedlo například autorskou inscenaci Vichřice v domě č.11 vycházející z reálných příběhů pěti českých seniorek, které se pokusily najít cestu ke svobodě skrz vraždu, či inscenaci Bal@da, která byla volně inspirována příběhem penzisty Jaromíra Baldy, prvního člověka odsouzeného v České republice za teroristický útok.