Olomoucké Divadlo Tramtarie se přestěhuje do Hanáckých kasáren

Olomoucké Divadlo Tramtarie, které se dlouhodobě potýká s nedostatečnou kapacitou sálu, našlo nové prostory. Ze své současné scény ve Slovanském domě se přestěhuje do budovy Hanáckých kasáren na třídě 1. máje. Divadlo bude mít až 160 míst, což je dvojnásobek současné kapacity, a výrazně lepší zázemí pro diváky i účinkující. Rekonstrukce prostor začíná v těchto dnech, otevření je plánováno na leden příštího roku, sdělili dnes ČTK zástupci divadla. Tramtarie kvůli tomu plánuje spustit kampaň na dárcovské platformě Donio.
Hlavním důvodem přesunu je nedostačující kapacita současného sálu. Tramtarie v současné době odehraje přibližně 26 představení měsíčně a většina z nich bývá vyprodána. Ročně divadlo uvede kolem 250 představení, která navštíví více než 20.000 diváků.
V novém prostoru bude dvojnásobný počet sedadel než v současném sále, což zlepší udržitelnost divadelního provozu. "Divadlo Tramtarie roste - umělecky, divácky i provozně. Současný prostor už neodpovídá tomu, kde se dnes nacházíme a kam chceme směřovat. Hanácká kasárna pro nás představují příležitost vytvořit důstojný a dlouhodobý domov, který bude zároveň ekonomicky udržitelný," uvedl ředitel divadla Vladislav Kracík. Doplnil, že na scéně ve Slovanském domě bude divadlo působit do konce letošního roku.
Hanácká kasárna, která loni v lednu koupila v elektronické aukci za 91 milionů korun brněnská společnost Salibary Richarda Saliby, procházejí postupnou proměnou. "Jde o místo s charakterem, historií a velkým potenciálem. Věříme, že právě tady může vzniknout živé divadelní centrum, které bude sloužit divákům i dalším generacím inscenací," doplnili zástupci divadla.
Tramtarie působí na olomoucké scéně 22 let, z toho 20 let ve Slovanském domě. Za dobu své existence vytvořila více než 120 inscenací a vybudovalo si pevnou diváckou základnu. Je jediným nezávislým divadlem v Olomouckém kraji s vlastním stálým souborem. V posledních letech se však divadlo potýká s finančními problémy, svou roli přitom hrála i nedostatečná kapacita sálu.