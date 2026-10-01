Olomoucké Divadlo Tramtarie uvede autorskou komedii s prvky hororu

Autor: ČTK
  10:27aktualizováno  10:27
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V olomouckém Divadle Tramtarie bude mít v neděli premiéru nekorektní komedie s prvky hororu Čarodějky z Lipníku. Autorská inscenace šéfa divadla Vladislava Kracíka je volně inspirována filmem Čarodějky z Eastwicku. Námět však autor přenesl do současného českého maloměsta a rozvíjí ho vlastním směrem. Pro divadlo jde o druhou novinku v sezoně, v září představilo komedii Vše o mužích, řekli dnes novinářům zástupci divadla.

Inscenace Čarodějky z Lipníku vypráví o třech kamarádkách, které si jednoho večera u vína vysní dokonalého muže. Následující den přijede do Lipníku nad Bečvou tajemný cizinec. "Jeho příchod obrátí život tří kamarádek i poklidného maloměsta vzhůru nohama. Začíná bláznivá jízda plná vášně, sexu, černého humoru, nečekaných událostí a situací, o kterých se v Lipníku bude ještě dlouho mluvit," uvedla mluvčí divadla Lucie Rysnerová.

Autor komedie přenesl děj z amerického Eastwicku do Lipníku nad Bečvou. Do příběhu vstupují místní reálie a původní inspirace slouží jako odrazový můstek pro nový příběh. Inscenace si pohrává s motivy čarodějnictví, ženské síly a mužských i ženských představ o ideálním protějšku.

Čarodějky z Lipníku navazují na komediální poetiku Divadla Tramtarie. "Inscenace pracuje s černým a místy velmi nekorektním humorem, nadsázkou a otevřeně si pohrává s tématy sexu, partnerských vztahů i rozdílů mezi mužským a ženským světem. Hororové a nadpřirozené motivy se tu potkávají s důvěrně známou realitou českého maloměsta a vytvářejí groteskní svět, v němž se hranice mezi skutečností, přáním a kouzlem postupně začínají rozpadat," doplnili zástupci divadla.

V hlavních rolích tří kamarádek se představí Petra Konev Čiháková, Tereza Toth Čápová a Bára Kupková. Tajemného milionáře ztvární Jan Ťoupalík a v dalších rolích se představí Ondřej Král. Hudbu složil Martin Peřina, scénu vytvořil Hynek Petrželka a kostýmy Anna Bancířová. Zástupci divadla upozorňují, že inscenace je doporučena divákům od 15 let.

Premiéra bude na komorní scéně Moravského divadla Olomouc v Sedmičce, se kterou Divadlo Tramtarie navázalo dlouhodobou spolupráci. Další reprízy jsou v plánu na domovské scéně Divadla Tramtarie ve Slovanském domě. Od ledna se chystá divadlo přestěhovat do Hanáckých prostor, kde buduje nové zázemí. Kapacita hlediště se přesunem zdvojnásobí, divákům nabídne přibližně 170 míst. Moderní prostory by chtělo divadlo otevřít premiérou hry Cyrano z Bergeracu.

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