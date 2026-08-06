Olomoucké koleje se letos zaplnily rychleji, převis poptávky je 15 procent

Zájem o vysokoškolské koleje v Olomouci je před nadcházejícím akademickým rokem vyšší než v předchozích letech. Svědčí o tom rychlejší zaplnění jejich kapacity. Letošní převis poptávky je asi 15 procent, řekl ČTK mluvčí Univerzity Palackého (UP) v Olomouci Egon Havrlant. Celková kapacita lůžek na kolejích je letos zhruba 4300, o dalších přibližně 500 míst se tento počet navýší příští rok po přestavbě bloku kolejí J. L. Fischera, doplnil mluvčí.
Rozsáhlá rekonstrukce budovy B koleje J. L. Fischera začala v polovině loňského roku. Dočasné omezení ubytovací kapacity univerzita částečně nahradila navýšením počtu lůžek na kolejích Chválkovice a Josefa Jařaba. "Aktuálně se pracuje na tomto bloku na nástavbě, vybudováno zde bude zcela nové patro. Kvůli konstrukci je to komplikovanější, než projektanti čekali, termín se trochu protahuje. Předpokládám, že na přelomu tohoto a příštího kalendářního roku bychom měli mít již hotovo," řekl ČTK rektor univerzity Michael Kohajda.
Posílit ubytovací kapacity lůžky na zrekonstruovaném bloku plánuje univerzita od září příštího roku. "Rekonstrukcí části koleje J. L. Fischera dojde k navýšení o zhruba 50 lůžek v apartmánovém typu bydlení, celková rekonstruovaná kapacita je tedy téměř 500 lůžek. Náklady na modernizaci jsou 150 milionů korun včetně vybudování nového zdravotního střediska pro ubytované studenty. Zdravotní středisko je před kolaudací, předpokládáme jeho provoz od září," doplnil mluvčí univerzity.
S kapacitou míst na kolejích se olomoucká univerzita potýká dlouhodobě. "Letošní převis poptávky je asi 15 procent, místa se zaplnila rychleji, než v minulých letech," uvedl Havrlant.
Podle rektora by UP chtěla kapacitu kolejí zvýšit, ale nemá vlastní pozemky. V úvahu přichází podle něj prostor u kolejí Evžena Rošického u sportovní haly. "Nicméně pro nás je prioritnější oblast Envelopy, kde je menza a veškeré zázemí pro studenty. Zkoušeli jsme již jednat s městem, zda by nám nebylo ochotno uvolnit pozemek pro budoucí výstavbu kolejí před kolejemi Bedřicha Václavka. Nachází se tam hřiště, které za poslední roky není v dokonalém stavu. Myslíme si, že by to dávalo větší smysl," uvedl rektor. Dodal, že se o tomto záměru stále jedná.
Zájem studentů o ubytování na kolejích je podle zástupců školy dlouhodobě vysoký a v posledních letech spíše narůstá. Souviset to podle nich může s rostoucími cenami za ubytování v soukromí, ale také se zvyšujícím se komfortem po postupné opravě kolejí. Cena za ubytování na kolejích se pohybuje přibližně od 2500 do 5100 korun měsíčně.