Olomoucké muzeum otevřelo obměněnou expozici moderního umění

Muzeum umění Olomouc (MUO) otevřelo po roční přestávce obměněnou expozici moderního a současného výtvarného umění s názvem Století relativity II. Návštěvníkům představuje díla 118 autorek a autorů, z toho 34 exponátů představují kurátoři poprvé a 12 exponátů se do expozice vrací po dlouhé době. Vystavena jsou díla autorů jako jsou Josef Čapek, Toyen, Bohumil Kubišta, Hana Wichterlová nebo Karel Nepraš. Expozice se do MUO vrátila po hostování v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku, sdělil dnes ČTK mluvčí muzea Tomáš Kasal.
Expozice klade důraz na malířská a sochařská díla, která návštěvníkům přibližují základní proudy a tendence v českém moderním umění. "Výrazným specifikem expozice je vřazení českého poválečného umění do středoevropského výtvarného kontextu," uvedl Kasal.
Podkrovní výstavní prostor Mansarda patří umění první poloviny 20. století. Těžištěm expozice je prezentace moderních směrů od expresionismu, kubismu a kuboexpresionismu až k civilismu nebo naopak exotismu 20. let. Expozice neopomíjí ani abstraktní projevy a surrealismus z přelomu 20. a 30 let minulého století. "Její závěr patří tvorbě umělců ze Skupiny 42 a dílům odrážejícím v různých podobách válečnou apokalypsu," popsal mluvčí muzea.
Druhá část stálé expozice, která je v Obrazárně o patro níž, divákům přibližuje nejvýznamnější výtvarné tendence od skončení druhé světové války do závěru 20. století s několika přesahy do současného století. Oproti původní expozici z let 2013 až 2025 jsou zde nově představena díla reflektující vývoj poválečného krajinářství a další projevy inspirované fenoménem přírody, doplnil Kasal.
V Obrazárně je kvůli představení české tvorby v mezinárodních souvislostech také reprezentativní výběr děl středoevropských umělců, včetně tvůrců působících v exilu. Příkladem je Rudolf Fila, Juraj Meliš, Igor Minárik, Dezider Tóth či Tadeusz Kantor.
Součástí expozice bude od září vzdělávací projekt Haptická stezka: Na dotek blíž k umění, jehož autorkou je Denisa Tessenyi. Zpřístupní vybraná díla ze sbírek MUO prostřednictvím trojrozměrných modelů, dotykových prvků a slovních popisů. Návštěvníci tak budou moci poznávat umění nejen zrakem, ale i hmatem a multisenzorickými prožitky. "Určen je především lidem se zrakovým postižením, využít jej však mohou všichni, kdo chtějí objevovat umění bez bariér a novými způsoby," dodal k projektu Kasal.