Olomoucké muzeum stěhuje rozsáhlou archeologickou sbírku do nového depozitáře

Vlastivědné muzeum v Olomouci (VMO) stěhuje archeologické sbírky ze skladu v Chudobíně a v Denisově ulici v Olomouci do nového depozitáře. Prostory v nedávno otevřeném moderním objektu mu poskytl Národní památkový ústav (NPÚ). Pracovníci muzea do něj postupně převezou statisíce archeologických nálezů ve 2500 přepravních krabicích, sdělila ČTK mluvčí muzea Martina Vysloužilová. Budou mezi nimi například artefakty lovců mamutů z Předmostí či keltské předměty z oppida ze Starého Hradiska u Protivanova.
Sbírkové předměty budou pracovníci přemisťovat do depozitáře ve Wittgensteinově ulici v Olomouci. Uložení do moderních depozitárních regálů bude předcházet důsledná kontrola a evidence. "Nejde ale jen o stěhování sbírky z jednoho místa na druhé. Využíváme tuto mimořádnou příležitost k tomu, abychom každý sbírkový celek zkontrolovali, přebalili do čistých obalů, znovu označili a připravili pro následnou restauraci a konzervaci či pro dlouhodobé uložení v odpovídajících podmínkách," uvedla vedoucí Centra muzejní archeologie VMO Pavla Kalábková.
Podle archeologa jde o časově náročnou práci, která je ale pro budoucnost sbírky zásadní. "Díky stěhování budeme moci stanovit stav sbírkových předmětů, který po více než 20 letech uložení v nevyhovujících podmínkách skladu není dobrý," doplnila Kalábková.
Na přebalování a evidenci sbírkových předmětů se budou podílet také brigádníci z řad studentů, kteří budou spolupracovat s kurátory. "Archeologická sbírka představuje jedinečné svědectví o historii našeho regionu a patří k nejcennějším fondům Vlastivědného muzea v Olomouci. Přesun do moderního depozitáře je významným krokem ke zkvalitnění její ochrany i správy. Nejde pouze o logisticky náročnou akci, ale o dlouhodobou investici do zachování kulturního dědictví pro budoucí generace," doplnil ředitel muzea Jakub Ráliš.
Předměty bude muzeum stěhovat postupně v prvních dvou srpnových týdnech. Nové prostory, které olomoucké územní pracoviště NPÚ muzeu poskytlo, splňují současné požadavky na dlouhodobé uchovávání sbírkových předmětů a umožní jejich bezpečnější uložení i efektivnější správu.
Jeden z největších a nejmodernějších archeologických depozitářů v Česku otevřel NPÚ letos v červnu. Budova pojme téměř 17.000 beden s archeologickými nálezy a poskytne zázemí pro jejich uchovávání, odborné zpracování i výzkum. Stavba financovaná ministerstvem kultury stála 60 milionů korun.