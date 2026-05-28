Olomoucké Muzeum umění otevře během páteční Noci kostelů dvě nové výstavy

Muzeum umění v Olomouci otevře během páteční Noci kostelů dvě nové výstavy. První z nich, která představí díla autorů někdejší ostravské skupiny VY3, ponese název Mezičasy a návštěvníci ji najdou v kapli sv. Jana Křtitele a v křížové chodbě Zdíkova paláce. V kryptě katedrály se ve stejný den otevře muzejní výstava Šlechtictví a kněžství, sdělil dnes ČTK mluvčí muzea Tomáš Kasal. Během Noci kostelů si budou moci ve večerních hodinách zájemci prohlídnout také samotný románsko-gotický Zdíkův palác.
Do středověké kaple sv. Jana Křtitele a přilehlého gotického ambitu křížové chodby paláce vstoupí se svými díly sochař Jaroslav Koléšek a malíři Aleš Hudeček a Katarína Szanyiová. Podle kurátorů navážou dialog mezi současným uměním a geniem loci místa. "Jejich intervence nazvaná Mezičasy vyznívá jako soustředěná výpověď tří autorů střední generace, kteří se bez okázalosti a bez potřeby senzace obracejí k otázkám života, víry, křehkosti lidské existence i současného stavu světa," uvedl Kasal.
Součástí výstavy jsou instalace několika bronzových plastik Jaroslava Koléška, které zaplňují prostor kaple. Malíř Aleš Hudeček se na výstavě představuje monumentálním plátnem, které umisťuje do křížové chodby s dominující středověkou freskou Kristovy oběti na kříži. Katarína Szanyiová bude na výstavě zastoupena dvojicí komorních pláten. Komentovaná prohlídka výstavy se koná v pátek v 18:00.
Nová expozice v kryptě katedrály s názvem Šlechtictví a kněžství připomene vybrané osobnosti z řad olomouckých kanovníků 19. a první poloviny 20. století a to především prostřednictvím uměleckořemeslných děl liturgické povahy z fondu katedrály sv. Václava. "Olomouckými kanovníky byli od konce 17. století téměř výhradně příslušníci šlechty. Právě oni patřili často k nejštědřejším donátorům, ale také k významným hybatelům kulturního, společenského i národního života," doplnil k výstavě mluvčí muzea.
Noc kostelů se každoročně koná napříč Českou republikou a otevírá veřejnosti také běžně nepřístupná nebo méně navštěvovaná sakrální místa. V olomoucké arcidiecézi se do ní letos připojí téměř 200 kostelů, kaplí, modliteben i dnes už zaniklých sakrálních objektů.