Olomoucké nejen shakespearovské léto se letos přesune do letního kina

Olomoucké nejen shakespearovské léto letos poprvé změní své tradiční působiště a přesune se z parkánu konviktu do areálu olomouckého letního kina. Jedenáctý ročník divadelního festivalu pořádaného Divadlem Tramtarie se bude konat od 4. do 16. srpna. Nová scéna má nabídnout vyšší komfort návštěvníkům i účinkujícím, včetně číslovaného sezení nebo lepší viditelnosti díky elevaci hlediště, sdělili ČTK pořadatelé.
Festival patří k nejnavštěvovanějším letním kulturním akcím v Olomouci. Loni jej navštívilo více než 5000 diváků. Podle pořadatelů byla změna místa reakcí na rostoucí zájem publika. "Změnit místo konání festivalu je vždy velká věc, zvláště u tak zavedené značky, jakou Olomoucké nejen shakespearovské slavnosti bezesporu jsou. Důvodů k tomuto kroku bylo několik, tím největším byl rostoucí divácký zájem o festival, který narážel na omezenou kapacitu parkánu jezuitského konviktu," uvedl ředitel Divadla Tramtarie Vladislav Kracík. Organizátoři podle něj věří, že se jim podaří přenést do nového prostoru dosavadní atmosféru festivalu.
Olomoucké nejen shakespearovské léto nabídne podle organizátorů to nejlepší z repertoáru Divadla Tramtarie. V hlavním programu se diváci mohou těšit na 14 divadelních představení, které doplní bohatý program sestávající se rovněž ze 14 akcí. "K hlavním tahákům patří oblíbené Kabarety Nahatý Shakespeare - parodické pocty slavným dramatům, které dlouhodobě patří k divácky nejúspěšnějším titulům divadla. Novinkou letošního ročníku je například ostrá komedie Ošklivec reflektující téma estetických operací u mužů," doplnili zástupci divadla.
Z osvědčených titulů se vracejí Matky na tripu, Don Juan v New Yorku či divácky oblíbené Horory z manželských ložnic. "Výjimečnou událostí bude také návrat černé komedie Čekání před nebeskou bránou, která se objeví v repertoáru divadla téměř po roce," doplnila mluvčí divadla Lucie Rysnerová. Festival myslí i na nejmenší diváky. Kromě divácky ověřených stálic O pračlovíčkovi a O princezně fotbalistce první nabídne pohádkovou novinku Poklad Vikingů.
Divadelní festival Olomoucké nejen shakespearovské léto, který každoročně přiláká tisíce diváků, je tradiční součástí letního kulturního programu Olomouce. Kapacita areálu na parkánech konviktu činila 500 míst a byla pravidelně vyprodána. Amfiteátr Letního kina Olomouc uvádí kapacitu 2200 míst.