Olomoucké Výstaviště Flora zaplní stovky modelů a staveb z kostiček Lego

Tři a půl metru vysoký model pevnosti Minas Tirith z filmu Pán prstenů, zoologickou zahradu s téměř 600 figurkami zvířat nebo 4,7 metru vysoký jeřáb nabídne výstava Lego modelů Svět kostek, kterou o víkendu 31. října a 1. listopadu ožije Výstaviště Flora v Olomouci. Desátý ročník výstavy představí stovky modelů od stavitelů z Česka, Slovenska, Nizozemska, Polska, Rakouska a Maďarska. ČTK to sdělila mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.
Model pevnosti Minas Tirith na výstavě doplní z kostek vytvořená bitva na Pelennorských polích a Helmův žleb. Celá sestava vznikla ze 75.000 kostek a čítá 1350 figurek. Mezi další největší exponáty bude patřit pětimetrový model Zoo Jasmin a prstencový jeřáb BMS HCR-3000 sestavený z více než 15.000 dílků.
Návštěvníci uvidí také interaktivní kuličkovou dráhu GBC z Nizozemska, zapsanou v Guinnessově knize rekordů. Výstava nabídne rovněž modely vlaků, staveb inspirovaných světy filmů Star Wars a Jurský svět, hrady, letadla, auta a pohyblivé atrakce.
"Výstava ale není jen o obdivování propracovaných modelů. Návštěvníci si mohou vyzkoušet ovládání dálkově řízených modelů, děti se mohou vyřádit ve velké herní zóně s kostkami a připravena budou také další herní stanoviště," podotkla Tomašovičová. Součástí výstavy budou i prodejní stánky se stavebnicemi, jednotlivými dílky či figurkami.
Loni patřily mezi hlavní lákadla olomoucké výstavy Svět kostek modely obřího ruského kola či Bradavického hradu postaveného z 350.000 kostiček.