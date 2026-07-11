Olomouckou Tramtarii navštívilo v sezoně 21.000 diváků, jde o rekordní počet

Olomoucké Divadlo Tramtarie navštívilo v uplynulé sezoně více než 21.000 diváků, jde o nejvyšší návštěvnost za jeho dvaadvacetiletou historii. Průměrná návštěvnost všech představení přesáhla 95 procent. Divákům divadlo nabídlo pět premiér, herci odehráli 194 představení na domácí scéně a dalších 35 zájezdových představení po celé republice. Celkové statistiky zahrnuje i návštěvnost tradičního open-air festivalu s názvem Olomoucké (nejen) shakespearovské léto, sdělila ČTK produkční divadla Lucie Rysnerová.
"Největším diváckým hitem sezony se stala první premiéra roku - Kabaret nahatý Shakespeare 2. Pokračování kultovní inscenace, která se na repertoáru Tramtarie drží už více než deset let, zaznamenalo během své první sezony neuvěřitelných 40 vyprodaných repríz. I to je nový rekord v historii divadla," uvedla produkční.
Příjemným překvapením sezony byl podle vedení divadla také výrazný zájem diváků o závažnější dramatické tituly. Tramtarie letos uvedla například dramata U Kočičí bažiny Mariny Carrové, Skleněný zvěřinec Tennesseeho Williamse nebo adaptaci slavného románu Gustava Flauberta Paní Bovaryová. "Právě posledně jmenovaná inscenace se stala jedním z nejvýraznějších titulů sezony a sklízí nadšené reakce diváků i odborné veřejnosti," uvedla Rysnerová.
Závěr sezony patřil premiéře autorského kabaretu Horory z Poděbrad, který Divadlo Tramtarie uvedlo přímo na olomouckém přírodním koupališti Poděbrady. Původně jednorázový projekt se setkal s natolik silným diváckým ohlasem, že se během léta i v září dočká dalších repríz. "Máme obrovskou radost z toho, že zájem diváků o naše představení každým rokem roste. Rekordní návštěvnost nám pomáhá překonávat dlouhodobě složitou ekonomickou situaci nezávislého divadla a zároveň potvrzuje, že naše práce má smysl," řekl ředitel divadla Vladislav Kracík.
Významným milníkem sezony bylo zahájení stěhování Divadla Tramtarie ze Slovanského domu do prostor Hanáckých kasáren. U této příležitosti vyhlásilo divadlo sbírku určenou na rekonstrukci nového divadelního prostoru. Diváci a podporovatelé do ní přispěli prostřednictvím platformy Donio částkou 888.472 korun. Společně s dalšími dary, které dorazily přímo na účet divadla, celková částka přesáhla 900.000 korun. Do nových prostor by se divadlo mělo přestěhovat v lednu 2027. Dvojnásobná kapacita sálu pomůže zvýšit jeho ekonomickou udržitelnost a umožní další rozvoj činnosti.