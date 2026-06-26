Olomoucký dopravní podnik v létě omezí otevírání dveří kvůli klimatizaci

Především na klimatizaci, ale i opatření související s její účinnosti sází v těchto horkých dnech Dopravní podnik města Olomouce. U klimatizovaných vozidel bude v letních měsících zachován režim otevírání dveří na znamení, který pomáhá udržet příjemnější teplotu uvnitř vozů, sdělila ČTK mluvčí podniku Anna Sýkorová. Z pohledu tepelného komfortu jsou na tom při jízdách po Olomouci lépe řidiči, téměř všechny kabiny autobusů či tramvají jsou klimatizované. Cestující se ochladí pouze v novějších typech vozů.
"Otvírání dveří na zastávkách snižuje účinnost klimatizace vozů, v létě proto u klimatizovaných vozů nedochází k automatickému otvírání všech dveří na každé zastávce, ale dveře se otevřou až po tom, co cestující zmáčknou tlačítko," uvedla mluvčí DPMO. Zároveň připomněla, že okna v klimatizovaných autobusech i tramvajích zůstávají uzamčená. Řidič je odemkne pouze v případě poruchy klimatizace. Otevřená okna totiž výrazně snižují účinnost chlazení a zhoršují tepelný komfort ve voze.
DPMO myslí také na pracovní podmínky svých zaměstnanců. Kabiny řidičů jsou klimatizované ve všech tramvajích s výjimkou vozů typu T3. Ty se však kvůli současné výluce v provozu objevují jen výjimečně a od pondělí 29. června, kdy začne prázdninový jízdní řád, nebudou vypravovány vůbec. "Autobusy jsou v odděleném prostoru pro řidiče klimatizovány všechny, u straších typů vozů není klimatizace tak účinná, takže je snaha primárně vypravovat novější vozy," doplnila Sýkorová
Pro cestující je klimatizací vybaveno deset nejnovějších autobusů dodaných v letech 2021 až 2022 a také všech 18 nízkopodlažních tramvají typu EVO. Celkem DPMO provozuje 78 autobusů a 70 tramvají.
Podíl klimatizovaných vozidel podle zástupců DPMO v následujících letech poroste. V příštím roce dopravní podnik očekává dodání osmi tramvají vybavených klimatizací pro cestující. Autobusový vozový park se výrazné rozšíří o klimatizované vozy po plánovaném nasazení elektrobusů. V první etapě jich má být dodáno dvacet, zahájení jejich provozu DPMO předpokládá ve druhém pololetí roku 2028.