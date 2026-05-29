Olomoucký Festival Baroko představí novodobé premiéry zapomenutých děl

Operu o biblické bratrovraždě, novodobé premiéry zapomenutých skladeb českých autorů i hudbu hranou na historické nástroje z muzejních depozitářů nabídne posluchačům olomoucký Festival Baroko. Dramaturgie přehlídky se dlouhodobě zaměřuje na objevování starší české hudby, která po staletí zůstávala mimo pozornost publika i interpretů. Přehlídka se uskuteční od 1. do 17 června, informovali ČTK pořadatelé festivalu. Přehlídka letos nese podtitul Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
Letošní program nabídne díla českých kantorů, řeholních skladatelů, hudebníků působících v zahraničí i zahraničních autorů, kteří tvořili na českém území. Zazní hudba z období baroka, klasicismu i raného romantismu. Publikum uslyší novodobé světové premiéry skladeb Františka Škroupa, Jana Röslera, Mauruse Vogta, Gabriela Jacoba, Antonína Rejchy, Antonia Bioniho nebo Alessandra Melaniho. "Festival se věnuje hudbě, kterou neoprávněně míjíme bez povšimnutí již opravdu hodně dlouhou dobu," uvedl skladatel a zakladatel festivalu Tomáš Hanzlík.
Jedním z vrcholů letošního ročníku má být scénické uvedení Melaniho opery Kainova bratrovražda a Europa. Inscenaci v režii Marka Řiháka připravují pořadatelé jako výpravnou scénickou produkci, která patří k nejnavštěvovanějším částem festivalu. "Biblický příběh prvního zločinu v dějinách lidstva tak ožije v podobě, jakou dnešní publikum téměř nemá možnost zažít. Silným momentem programu budou také fugy Antonína Rejchy, ke kterému si hlavní dramaturg festivalu v poslední době vytvořil osobní vztah při studiu jeho kompozičních učebnic," doplnila mluvčí Vlastivědného muzea v Olomouci Martina Vysloužilová.
Výraznou novinkou letošního ročníku bude využití historických hudebních nástrojů z depozitáře muzea. Posluchači uslyší nově zrestaurovaný klavichord a barokní kontrabas. Největší osobností letošního ročníku bude podle pořadatelů sopranista Vojtěch Pelka, který v posledních letech získává pozornost také na zahraniční scéně. Závěr festivalu bude patřit kantátám věnovaným olomouckému biskupovi z Kroměříže.
Většina koncertů se odehraje v prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci, zahajovací koncert pořadatelé mimořádně umístili do kostela Panny Marie Sněžné.
Festival Baroko má v Olomouci dlouhodobou tradici, letos se uskuteční podevětadvacáté. Přehlídka podle pořadatelů zároveň propojuje hudební interpretaci s historickým výzkumem. Záznamy novodobých premiér vzniklých během předchozích ročníků jsou dostupné na webu festivalu a vytvářejí postupně archiv autentických interpretací starší české hudby.