Olomoucký festival Colores nabídne autentické flamenco, program bude pětidenní

Flamenco v autentické podobě si budou moci příští týden vychutnat návštěvníci letošního ročníku olomouckého festivalu Colores. Pětidenní přehlídka nabídne nejen hudbu, ale i workshopy, promítání či španělskou a chilskou gastronomii, řekl dnes ČTK ředitel festivalu Viktor Šebesta. Akce budou na Horním náměstí, v letním kině i v prostorách Arcidiecézního muzea. Pro návštěvníky budou zdarma.
"Letošní festival dosáhl své plnoletosti, jde o 18. ročník, což si zaslouží patřičnou oslavu. Proto jsme také program prodloužili na pět dní a začínáme již ve středu zahřívací akcí Sangria party. Uskuteční se ve vinném baru Vinosfera. Naladíme se tím na čtvrteční oficiální zahajovací část Opening fiesta," uvedl ředitel festivalu. Chybět na ní nebude španělské a chilské jídlo, pití i vystoupení prvních umělců.
Jedním z vrcholů festivalu bude páteční Galavečer Flamenca na Horním náměstí. Vystoupí na něm mimo jiné flamencový kytarista Pedro Navarro či flétnista Oscar de Manuel. "K pětičlenné partě se připojí výjimečná tanečnice Maise Márquez, která vystoupí jako zvláštní host této skupiny. Bude to velký zážitek, patří k flamencové špičce španělských tanečnic," doplnil Šebesta.
O den později bude na stejném místě akce Fiesta Latina, kde se představí také symfonický orchestr studentů z Chile. Na pódiu vystoupí 46 talentovaných mladých hudebníků, kteří návštěvníkům představí kulturní dědictví Latinské Ameriky. Závěrečný koncert festivalu bude v neděli v Arcidiecézním muzeu, představí se na něm jeden z představitelů současné italské klasické kytary Roberto Fabbri a popový kytarista Fabio Macera. "Půjde o skloubení klasické hudby, popu, jazzu a současné hudby," popsal ředitel festivalu.
Součástí letošního ročníku přehlídky budou flamencové workshopy pro pokročilé, které povedou španělské tanečnice. Kurzy pro začátečníky povede Petra Pšenicová. Do programu festivalu je zařazeno také promítání absurdní černé komedie španělského režiséra Javiera Fessera Nešťastné příběhy.
Festival má v Olomouci dlouholetou tradici, každoročně na něj jezdí přední světoví tanečníci flamenca. Milníkem byl koncert kytaristy Paco de Lucíi v roce 2013, po němž se zájem o festival ještě zvýšil. "Za ta léta si získal festival na Hané pevnou základnu, během galavečerů je náměstí vždy zaplněné tisíci lidmi," uvedl Šebesta. Dodal, že dosud festival Colores navštívili umělci z 12 zemí světa. Více informací k programu je na stránkách festivalu.