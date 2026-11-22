Olomoucký kraj připravuje modernizaci a zabezpečení své datové infrastruktury. Projekt za zhruba 11 milionů korun má posílit ochranu proti kybernetickým útokům, zlepšit zálohování dat a umožnit rychlejší obnovu informačních systémů po případném napadení. Hejtmanství chce na projekt získat dotaci, která by mohla pokrýt až 85 procent nákladů. ČTK to sdělil náměstek hejtmana Pavel Jelínek (SPD).
"Kybernetická bezpečnost je dnes téma číslo jedna. Cílem připravovaných řešení je vybudovat odolnou informační síť. Součástí toho budou například i záložní datová úložiště na oddělených místech," uvedl Jelínek. Posílení zabezpečení má podle něj především snížit riziko ztráty důležitých informací a zajistit fungování krajských informačních systémů i při mimořádných událostech. Modernizace má zároveň zrychlit obnovu dat a provozu systémů po případném kybernetickém útoku.
Olomoucký kraj v posledních letech investuje do kybernetické bezpečnosti také u svých příspěvkových organizací. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje připravila projekt za zhruba 57 milionů korun, který zahrnuje nové hardwarové a softwarové vybavení, bezpečnější přístup do informačních systémů a oddělené zálohování dat. Obdobný projekt za více než 25 milionů korun kraj připravil také v Odborném léčebném ústavu Paseka na Olomoucku.