Počet akutních respiračních chorob v Olomouckém kraji vzrostl o čtvrtinu

Hygienici zaznamenali v Olomouckém kraji výrazný nárůst počtu případů respiračních onemocnění. Nemocnost činí 1287 případů na 100.000 obyvatel, což je o 24,2 procenta více než v předchozím týdnu. Nemocnost v Olomouckém kraji převyšuje celostátní průměr, který činí 1082 případů na 100.000 obyvatel. ČTK to dnes sdělila mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
Nemocnost se oproti předchozímu týdnu zvýšila ve všech pěti okresech kraje. Nejvyšší je na Prostějovsku, kde na 100.000 obyvatel připadá 1405 případů. Následuje Olomoucko (1336), Přerovsko (1295), Šumpersko (1167) a Jesenicko (929). Nejvyšší nemocnost je u dětí do pěti let, kde činí 4678 případů na 100.000 obyvatel. "Ve srovnání s předchozím týdnem se nemocnost zvýšila ve všech sledovaných věkových skupinách, nejvíce u mladých lidí od 15 do 24 let a dospělých od 25 do 64 let," uvedla Koutná.
Nemocnost chřipkou a chřipce podobnými onemocněními nyní v kraji činí 42 případů na 100.000 obyvatel. Ve srovnání s předchozím týdnem je to nárůst o 35,5 procenta. V období od 30. října do 5. listopadu bylo v kraji zaznamenáno také 34 případů onemocnění covid-19.
Hygienici v souvislosti se sezonou respiračních infekcí připomínají význam očkování proti chřipce a covidu-19 jako prevence závažných průběhů těchto onemocnění, zejména u seniorů, chronicky nemocných a dalších rizikových skupin obyvatel. Mezi základní preventivní opatření podle hygieniků patří zejména pravidelné a důkladné mytí rukou, časté větrání vnitřních prostor, dodržování respirační hygieny a omezení kontaktu s nemocnými.