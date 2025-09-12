Průmyslové haly přibývají na Prostějovsku i Přerovsku, lákadlem jsou dálnice

Ondřej Zuntych
  6:12aktualizováno  6:12
Průmyslový park s desítkou hal má vzniknout u obce Želeč na Prostějovsku poblíž dálnic D46 a D1. Investor ho zamýšlí pro drobné podnikatele z regionu. O poznání větší zóna se pak chystá u Přerova, kde může najít práci přes dva tisíce lidí. Investory láká avizované dokončení dálnice D1 na Přerovsku.

V obci na Prostějovsku má vzniknout areál tvořený dvanácti budovami. | foto: Průmyslový park Želeč

Podle hospodářské komory je u podobných projektů důležité, aby s nimi byla spojená kvalifikovanější práce, která přinese větší produktivitu a vysokou přidanou hodnotu.

Průmyslový park Želeč chce společnost stejného názvu začít budovat příští rok na jaře v místě bývalého zemědělského podniku, dokončený má být za tři roky.

„Areál bude tvořen dvanácti budovami, z nichž jedenáct bude mít obchodně-skladovací využití. V jednom objektu se předpokládá polyfunkční využití, tedy z části kanceláře, komerce a ubytování pro zaměstnance,“ stojí v představení záměru v informačním systému EIA, jenž sdružuje posuzování vlivů na životní prostředí.

Restaurace i fitness. Z Hanáckých kasáren bude živé centrum, plánuje nový majitel

Jednotky bez technologie výroby mají sloužit k uskladnění zboží, materiálů nebo produktů určených k prodeji či distribuci. Vznikne také zelený park, stávající vodní nádrž bude po úpravě sloužit jako vodní prvek. Zastavěných bude zhruba pět hektarů, tedy přibližně polovina současného areálu. Jeho součástí bude také přes 500 parkovacích míst.

Vedení obce Želeč projekt vítá, blíže se k němu teď však starostka Bronislava Augustinová (nez. ) vyjadřovat nechtěla.

Obec chce minimalizovat dopady na život

„Naše obec podporuje Průmyslový park Želeč, nicméně trvá na důsledném posouzení a minimalizaci, případně kompenzaci všech potenciálních negativních vlivů na obyvatele obce a životní prostředí v jejím katastru,“ zmiňuje závěr zjišťovacího řízení zveřejněný na úřední desce krajského úřadu.

Dvousetmetrové větrníky v podhůří? Prasárna, říká kritik. Rozhodnou referenda

Představitelé obce věří, že průmyslový park může přispět k rozvoji podnikatelských aktivit v regionu a vytvoření nových pracovních míst.

Lehký průmysl či strojní výroba

Na blízkost dálnice D1, jejíž dokončení v podobě posledního úseku Říkovice–Přerov avizuje Ředitelství silnic a dálnic na 19. prosince, sázejí i investoři v Přerově. Česká developerská společnost RC Europe tam plánuje vybudovat moderní průmyslovou a logistickou zónu, která má stát přibližně 300 metrů od sjezdu z budoucího rozšíření dálnice.

V lokalitě mezi areálem bývalých Přerovských strojíren a místní částí Henčlov by měly postupně vzniknout minimálně tři haly.

„Společně s další etapou na pozemcích v katastru obce Troubky společnost plánuje vybudovat výrobní a skladovací haly na více než jedenácti hektarech v hodnotě přibližně tří miliard korun, ve kterých najde pracovní uplatnění až 2,5 tisíce lidí,“ přibližuje developer. Hotovo by mělo být do roku 2029.

První v Česku. U D1 zprovoznili veřejnou dobíjecí stanici pro elektrokamiony

Zvýšení provozu se Troubky neobávají, protože dopravu má odvést dálnice. Přerov si od zprovoznění kompletní D1 slibuje příchod investorů, mezi něž počítá i RC Europe.

„Společnost přinese pracovní příležitosti a my očekáváme, že se tím zvedne potenciál ekonomicky aktivních lidí, kteří do města přijdou za prací. A třeba se tu i usadí a navýší počet obyvatel,“ uvedl nedávno pro MF DNES přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Vysoká přidaná hodnota

Firma předeslala, že průmyslovou zónu by mohli obsadit nájemci z odvětví s vysokou přidanou hodnotou, jako je lehký průmysl či strojní výroba. Stejně tak je možná nadnárodní logistická společnost.

První z celkem sedmi připravovaných identických hal už postupně obsazují nájemníci také v logistické a průmyslové zóně East Park Olomouc na okraji krajského města.

Regionu chybí technická škola Zmíněnou lehkou strojírenskou výrobu vidí předseda krajské hospodářské komory Bohuslav Švamberk jako nejpodstatnější.

„Logistické parky a sklady trhem práce moc nehýbou. Často je požadavkem minimální vzdělání, obecně je také nedostatek řidičů,“ upozornil Švamberk.

„Nedostatek sofistikované výroby znamená nízkou mzdovou úroveň a tím pádem nízké důchody. Spoléhám na Přerov, kam by se měla vracet i armáda. Kromě dálnice je tu právě i letiště, je to železniční uzel, bude to ideální místo,“ věří.

Za byty a kulturní dům dá město miliardu. Šumperk chystá obří projekty

„Potřebujeme zvýšit produktivitu práce, ale ne rychlejším provozem pásů nebo prodloužením pracovní doby, nýbrž technologiemi, digitalizací, elektronizací, robotizací. Ale musejí být lidé,“ nastínil.

Chybí technická škola

Situaci podle něj zásadně ovlivňuje, že v regionu chybí technická škola. „Mladí lidé odcházejí studovat jinam, ale málokdy se vracejí,“ podotýká Švamberk s tím, že citelně chybí i řemeslníci.

Podle krajské pobočky úřadu práce nároky na zaměstnance obecně spíše klesají. „Zaměstnavatelé v mnoha případech snížili své požadavky na stupeň vzdělání svých budoucích zaměstnanců, u 61 procent nabídek jim postačuje maximálně základní vzdělání,“ sděluje ředitel úřadu Vlastimil Přidal. Nezaměstnanost v kraji zůstala v srpnu na hodnotě 4,7 procenta.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Emzák letí, a má děti. My je máme, zlé korporaci je neprodáme! Vetřelec: Země je mrazivá retrofuturistická podívaná

Máte rádi retrofuturismus? Pohlcující atmosféru kombinující prvky hororu, thrilleru a sci-fi? A líbil se vám nedávný filmový návrat k vetřelčí frančíze s názvem Vetřelec: Romulus (2024)? Pokud je...

Společnost Sunwoda představila na veletrhu RE+ 25 celosvětově nové články k ukládání energie s kapacitou 684 Ah a 588 Ah, které umožňují rozmanité využití

12. září 2025  7:46

12. září 2025  7:46

Huawei představuje průmyslové výzvy na světovém finále ICPC 2025

12. září 2025  7:29

12. září 2025  7:29

Praha schválila územní plán pro mrakodrap Top Tower, podobný vraku obří lodi

Praha změní územní plán tak, že umožní výstavbu mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Změnu plánu schválili ve čtvrtek městští...

12. září 2025  7:22

Sermatec představuje modulární systém pro skladování energie o kapacitě 835 kWh: škálovatelný, spolehlivý a připravený pro připojení k síti

12. září 2025  7:20

12. září 2025  7:20

V kraji se otevřou památky

Dny evropského dědictví otevřou v sobotu mnoho zajímavých památek, budov a prostor, včetně těch, které běžně nejsou přístupné.

12. září 2025  7:18

Alex Spiro jménem Tecnoglass žaluje pro pomluvu short-sellera

12. září 2025  7:09

12. září 2025  7:09

Choltický deštník spojí umění s beneficí

V sobotu 13. září od 13 hodin se v areálu zámku Choltice uskuteční další ročník benefičního festivalu Choltický deštník.

12. září 2025  7:04

Skalní masiv, na kterém stojí Kunětická hora, potřebuje po těžbě kamene sanaci

Skalní masiv, na kterém stojí hrad Kunětická hora na Pardubicku, bude nutné ve vzdálenější budoucnosti nákladně sanovat. Jeho statika je narušená kvůli...

12. září 2025  5:25,  aktualizováno  5:25

Víkendové volno láká na hornický den, otevřené bunkry, varhanní festival či africké trhy

Nabitý akcemi je druhý zářijový víkend v Moravskoslezském kraji. Vybírat je opravdu z čeho. Využijete některých z našich tipů?

12. září 2025

Víkendové tipy: krajské dožínky, Mariánské poutní slavnosti i stezka odvahy

O víkendu se na severu Čech koná řada zajímavých akcí, na které stojí za to vyrazit. V Peruci už tradičně proběhnou krajské dožínky, v Lounech se uskuteční pivní festival, na zámku v Jílovém se...

12. září 2025  6:59

Průmyslové haly přibývají na Prostějovsku i Přerovsku, lákadlem jsou dálnice

Průmyslový park s desítkou hal má vzniknout u obce Želeč na Prostějovsku poblíž dálnic D46 a D1. Investor ho zamýšlí pro drobné podnikatele z regionu. O poznání větší zóna se pak chystá u Přerova,...

12. září 2025  6:12,  aktualizováno  6:12

Hlavně ať je počasí. Začíná Zahrada Čech, loni ji překazil extrémní vítr

V pátek začíná oblíbený šestidenní podzimní veletrh Zahrada Čech, který se už tradičně koná na litoměřickém výstavišti. Letošní, v pořadí už 49. ročník má podtitul Ovoce a zelenina s rodokmenem aneb...

12. září 2025  6:12,  aktualizováno  6:12

