Ve veřejné dopravě placené státem nyní platí zmíněné skupiny polovinu základní ceny, premiér Andrej Babiš (ANO) nicméně tento týden ohlásil zvýšení slevy od léta příštího roku. Vedení Olomouckého kraje ji ovšem v regionu zvedlo o čtvrtinu už od 1. července 2025. A krajská rada si tento krok pochvaluje.
„Političtí odpůrci mají názor, že vyhazujeme peníze, my ho máme opačný. V letošním roce od ledna do konce září se zvýšil počet prodaných jízdenek o 725 453, což je obrovské číslo. Znamená to, že tolik lidí nevyužilo osobního automobilu či jiného dopravního prostředku,“ prohlásil hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).
„Na základě toho jsme znovu navrhli, abychom rozšířili slevy na jízdném oproti zákonným 50 procentům, které aktuálně poskytuje vláda, o dalších 25 procent. To znamená, když si u nás děti od šesti do 18 let nebo studenti od 18 do 26 let zakoupí jízdenku, mají ji za 25 procent ceny jízdného, což považujeme za strašně důležité. Senioři nad 65 let mají stejnou výhodu,“ připomenul.
Hejtman zároveň zdůraznil, že díky slevám rodiny v kraji ušetřily 60 milionů korun.
„Není vůbec jednoduché z rozpočtu kraje takové peníze mladým rodinám poskytnout, obtížně se identifikují. Co se týče seniorů, přispěli jsme jim částkou 12 milionů. Dohromady všem tedy zhruba 72 milionů korun. Pro nás je to velice důležité, protože nárůst přeprav vyšel napříč všemi kategoriemi,“ dodal.
Slevy se regionu vrátí, hájí je náměstek
U dětí se prodalo o 11 procent více jízdenek, mezi studenty šlo o 21 procent včetně prázdnin a u seniorů evidují statistiky nárůst o sedm procent.
„Nás těch 60 milionů stojí necelých 15 milionů korun. V našem kraji funguje princip solidarity z hlediska příspěvků na jízdné a tam patří obrovský dík obcím. Protože máme také vesnice na periferii, ale potřebujeme, aby měly dopravní servis minimálně tak bohatý jako tam, kde autobusy a vlaky jezdí častěji,“ uvedl Okleštěk.
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„Je to ukazatel, že právě princip solidarity je funkční. Jde o významný činitel v našem počínání, protože můžeme poskytovat slevy na jízdné,“ dodal.
Na financování veřejné dopravy se v kraji totiž podílejí také obce. Podle výroční zprávy Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) činil příspěvek od samospráv asi 200 korun na obyvatele, dohromady přes 104 milionů korun.
„Uvedené peníze byly v plné míře zapojeny do financování drážní a veřejné linkové dopravy,“ píše se v dokumentu.
„Slevy, na něž kraj přispívá ze svého rozpočtu, se regionu v dlouhodobém horizontu vrátí, veřejná doprava je ekologičtější. Navíc pokud více lidí jezdí vlaky a autobusy, klesá počet aut na silnicích a to má zase dopad na bezpečnost provozu a projevuje se to také menší zátěží vozovek,“ shrnul pozitiva hejtmanův náměstek pro dopravu Bohuslav Hudec (ANO).
Raději opravme silnice, zní z opozice
Opozice ale navýšení státní slevy kritizovala už loni v létě a nepřesvědčila ji ani pozitivní čísla prodaných jízdenek.
„Slevy nemám rád. Přicházejí ke mně lidé různého důchodového věku a diví se, že za pár korun někam dojedou. Není to pro ně existenční problém, zato v celkovém balíku peněz, které na to vydá kraj...“ řekl na zářijovém jednání krajského zastupitelstva Michal Obrusník (STAN), jenž je starostou Konice na Prostějovsku.
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„Peníze se natolik rozmělní mezi lidi, že to stejně ve svém rozpočtu nepoznají. Raději bych to viděl v silnicích,“ doplnil. Chystaný krok proto označil za populistický. Debata se prolínala právě s tématem financování krajských silnic, na něž letos stát neposkytne dotace na plošné běžné opravy.
„Jestli chceme, aby se venkov rozvíjel a lidé se tam stěhovali, nesmí dvakrát utrhnout kolo, než tam dojedou. Taková situace na cestách opravdu je. Není problém 30 minut sedět v autě a dojet za prací do Olomouce, otázka je po jakých cestách,“ komentoval vynakládání peněz Obrusník.
„Než seniorům poskytovat slevu na jízdné, kterou ani mnozí nevyužijí, měl by se kraj spíše soustředit na výstavbu infrastruktury ve službách, jež budeme s ohledem na demografický vývoj potřebovat stále víc. Je to kupování voličů za veřejné peníze,“ zkritizoval návrh předseda opozičního zastupitelského klubu Spojenci24 s vámi Ivo Slavotínek (KDU-ČSL), který ve Velké Bystřici na Olomoucku vede Dům pokojného stáří sv. Anny.
Peníze na slevy vláda vezme ministerstvu práce
Slevu na 75 procent navýšila v minulosti předchozí Babišova vláda, Fialův kabinet ji následně vrátil na polovinu. Nynější programové prohlášení vlády opět počítá se zvýšením. Koalice chce vyšší slevy vrátit v červenci příštího roku.
Přitom při schvalování návrhu rozpočtu na příští rok ve vládě na konci září ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) řekl, že s penězi na zvýšení slevy nepočítá. Dodatečné prostředky zřejmě nakonec vládní koalice zajistí přesunem z jiných rozpočtových kapitol. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu už nyní není možné měnit.
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Podle premiéra Babiše bude změna platit od července, a nikoliv už od počátku roku 2027 proto, aby se na ni mohli dopravci připravit. Bednárik ale prohlásil, že před zvýšením slev chce upravit kontrolní mechanismy, aby se zabránilo zneužívání systému.
Upozornil, že nyní stát proplácí dopravcům slevy podle prodaných jízdenek, není však prokázáno, zda se všechny tyto jízdenky skutečně využily.