  16:52aktualizováno  16:52
Olomoucký kraj se chystá založit společný podnik se skupinou Agel, kterým by zajistil provozování nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku od polovinu roku 2027. Tehdy skončí dosavadní dvacetiletá nájemní smlouva se stejnou společností. Opozice na zasedání krajského zastupitelstva namítala, že k možná nejdůležitějšímu rozhodnutí za celé volební období nemá dostatek informací.
ilustrační snímek | foto: Nemocnice AGEL Šternberk, Luděk Peřina,  ČTK

Zmíněné nemocnice jsou v současnosti provozovány jako krajská akciová společnost Nemocnice Olomouckého kraje, kterou má pronajatou Agel Středomoravská nemocniční vlastněná skupinou Agel.

„S blížící se dobou konce účinnosti smluv, na kterých je založen současný model provozování krajských nemocnic, bylo zřejmé, že prosté prodloužení stávajících smluvních vztahů, byť právně možné a odůvodnitelné, by do budoucna vyvolávalo právní komplikace, jejichž překonání by bylo značně obtížné,“ stálo v důvodové zprávě pro krajské zastupitele před jejich pondělním jednáním.

Už minulé vedení kraje proto začalo hledat řešení. Modelem byla koncesní smlouva k provozování nemocnic nebo transformace na společný podnik. Druhá zmíněná cesta se současné krajské radě líbí víc.

„Dobíhá nám devatenáctý rok smlouvy a musíme řešit pokračování. Ani při záměru společného podniku se kraj nevzdává svých nemovitostí jako formy určité pojistky,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví a předseda představenstva Nemocnic Olomouckého kraje Vladimír Lichnovský (ANO).

Agel podle něj deklaruje, že do nemocnic investuje tři miliardy korun v průběhu deseti let. „Beru to jako velký závazek, jenž může znamenat skokový rozvoj nemocnic. Další peníze budou ze společných výnosů. Rozhodli jsme se proto, že projekt společného podniku je směr, který chceme předložit,“ dodal Lichnovský.

Zastupitelé se přeli, zda kraj mění dřívější kurz

Postupně se ale začali ozývat opoziční zastupitelé, kteří by si přáli větší podrobnosti.

„Zaráží nás nedostatečnost informací. Mohli jsme dostat analýzy rozhodnutí do podkladů. To se nestalo, místo toho máme k bodu zhruba dvě a půl stránky důvodové zprávy, nic navíc. Přitom jde o možná nejzásadnější téma tohoto volebního období,“ reagoval bývalý člen krajské rady Ivo Slavotínek (Spojenci24 s vámi).

Oko Carebota odhalí i rakovinu plic. AI ve Šternberku pomáhá zachraňovat životy

Podle něj se minulá rada rozhodla zahájit kroky ke koncesnímu řízení a ta současná teď zásadně mění kurz.

Lichnovský i hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) ale jeho tvrzení rozporovali. Hejtman připomenul, že současná krajská vláda vycházela z podkladů rozpracovaných v minulém volebním období.

„Zdědili jsme zpracovaný materiál od PricewaterhouseCoopers a tam popis variant je. Výběrové řízení na koncesionáře bylo započato, ale k rozumným výsledkům jsme se nedostali. Navázali jsme tedy na společný podnik a jeví se nám to i ekonomicky rozumné,“ odůvodnil hejtman.

Spojenci a ODS nakonec nehlasovali

Vladimír Urbánek (Stačilo!) připomenul, že možnosti jsou de facto tři. „Pamatuji dobu před dvaceti lety, kdy jsme transformaci nemocnic řešili poprvé, byly kolem toho diskuze. Variantami by bylo pokračování koncesního řízení s partnerem, vstup partnera do společného podniku, nebo převzetí nemocnic zpět pod kraj a potom jejich řízení,“ shrnul.

„Také bych rád nyní viděl zpracované materiály, ale nemáme rozpor podpořit návrh přípravy středové varianty,“ doplnil.

Dvě nová onkologická centra na Hané ulehčí pacientům s rakovinou

Ondřej Vlček (Spojenci) namítal, že ačkoli slíbené tři miliardy investic vypadají jako vysoká částka, hloubková analýza by přinesla konkrétní sumu.

„Bez inventury nejsme schopni přejít dál, tedy pověřit radu k dalším krokům a rozpracování nejlepší varianty. Nevíme, zda je tu nějaký jiný hráč, jenž by všechny oblasti nenastavil pro kraj výhodněji,“ poukázal Vlček.

Spojenci a ODS, pod kterou spadalo zdravotnictví v minulém volebním období, se nakonec při hlasování zdrželi, zbytek zastupitelstva návrh podpořil. Dostal tak 38 ze 49 hlasů přítomných.

„Proces není krátký a raději ho rozhodneme dříve než později,“ zmínil náměstek pro zdravotnictví. K rychlému řešení celé situace vyzval na minulém zasedání v říjnu i jeho předchůdce ve funkci předsedy představenstva Nemocnic Olomouckého kraje Ivo Vlach.

Majetek nemocnic bude využíván formou nájmu

Zbývající rok a půl tedy bude patřit vyjednávání týkající se například rozdělení majetkové části či podílů na zisku. Už teď je však jasné, že kraj bude mít menší část. Podle Lichnovského se téma na jednání zastupitelstva ještě jednou nebo dvakrát dostane.

„Tenkrát před lety šlo o první takového rozhodnutí, ale ukázalo se, že to byla dobrá cesta. I toto může být vzorová cesta, která ukáže, jak jít dál v poskytování zdravotnické péče v krajích,“ předeslal hejtman Okleštěk.

Jako na špičkové klinice. Náhradu kloubů v Prostějově usnadňují precizní roboti

„Investiční náklady na lůžko jsou v Česku ve všech nemocnicích zhruba stejné, ale my jsme měli výhodu, že jsme nedopláceli na provoz. Kdyby to provozoval kraj, nalévaly by se tam časem stovky milionů korun. Dohromady by to bylo přes miliardu,“ odhadl pak Lichnovský.

Skupina Agel je připravena o podobě další spolupráce s krajem jednat. Zisk společného podniku má být hlavním zdrojem peněz pro modernizace nemocnic, nemovitý majetek zdravotnických zařízení pak bude společný podnik využívat formou nájmu podle aktuálních znaleckých posudků.

„Společnost Agel dlouhodobě usiluje o kvalitní a dostupnou zdravotní péči pro obyvatele Olomouckého kraje. Návrh další formy spolupráce s krajem v podobě společného podniku vnímáme jako pokračování dosavadního mnohaletého partnerství a jsme připraveni spolupracovat na řešení, jež bude ku prospěchu pacientů i regionu,“ uvedla mluvčí Radka Miloševská.

Za pronájem tří krajských nemocnic nyní skupina Agel ročně platí zhruba pět desítek milionů korun. Firma Agel Středomoravská nemocniční, která nemocnice provozuje, loni zvýšila tržby o 265 milionů na 3,78 miliardy. Její čistý ale zisk klesl o 65 milionů korun na 193 milionů.

Zdravotnická skupina Agel miliardáře Tomáše Chrenka provozuje v Česku celkem dvanáct nemocnic, síť poliklinik, lékárny, laboratoře, distribuční společnosti a další specializovaná zdravotnická zařízení. Působí rovněž na Slovensku a Kanárských ostrovech.

