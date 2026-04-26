Olomoucký kraj ožije v létě festivaly různých žánrů, největší je v Olomouci

Olomoucký kraj čekají v létě festivaly napříč hudebními žánry i koncerty tuzemských a zahraničních hudebníků. Mnoho akcí bude už v červnu, o prázdninách doplní hudbu i divadelní festivaly či taneční přehlídky Jednou z největších akcí bude pouliční festival hudby a umění Olomouc (o)žije od 17. do 20. června. V historické části města na něm vystoupí přes 200 kapel, hudebníků a dalších pouličních umělců, zjistila ČTK. Festivaly nabídne však také Přerov či Šumperk.
V krajském městě se mohou milovníci kultury těšit také 14. června na vyvrcholení festivalu Dvořákova Olomouc v podobě open air koncertu s názvem Hudební ohňostroj Moravské filharmonie. Bude v areálu letního kina, kde početné symfonické těleso pod vedením Dominika Pernici doprovodí výjimečné osobnosti české popové scény i world music, sdělila ČTK mluvčí filharmonie Vlasta Pechová.
V centru města bude od 23. do 26. července mezinárodní Festival Colore, který bude pro návštěvníky zdarma. Chybět nebude také tradiční Galavečer flamenka. Na své si v Olomouci přijdou i milovníci divadla, od 4. do 16. srpna bude v areálu letního kina festival Olomoucké nejen shakespearovské léto, Divadlo Tramtarie jej sem letos přesouvá ze svého tradičního působiště na parkánech konviktu. Loni festival navštívilo více než 5000 diváků. Podle pořadatelů byla změna místa reakcí na rostoucí zájem publika.
Na hudební festivaly mohou zájemci zamířit i do dalších měst v kraji. V Přerově se 11. července chystá v parku Michalov třetí ročník akce Velká Morava Fest. Program nabídne koncerty například Adama Ďurici či Richarda Müllera, festival uzavře hodinu po půlnoci koncertem přerovská kapela Kameron. Loni si festival nenechalo ujít přes 3500 lidí, letos se očekává účast ještě vyšší, řekli ČTK zástupci radnice. O měsíc dříve, 6. června, se chystá hudební festival také v areálu přerovského pivovaru s názvem Zubrsraz. Od letoška mění koncepci, kromě hudby nabídne divákům i adrenalinové a silové sporty či setkání s hvězdami MMA.
V Šumperku se na začátku června chystá čtyřdenní festival Šumný Šumperk s podtitulem Společně do Malé Vídně. Jeho součástí je den otevřených galerií, koncerty či divadelní představení. Ve výčtu festivalů pro letošní rok nechybí ani přehlídka folkové, country a trampské hudby Mohelnický FolkFest, která bude od 27. do 30 srpna. Její součástí budou i koncerty na hradě Bouzov, uvedli pořadatelé.