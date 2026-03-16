Olomoucký kraj ožije velikonočními akcemi na hradech, zámcích i ve městech

Kostýmované prohlídky, slavnostně vyzdobené interiéry či lidové jarmarky nabídnou návštěvníkům po dobu velikonočních svátků hrady a zámky v Olomouckém kraji. Řada z nich tím zároveň otevře letošní návštěvnickou sezonu. Brány památek budou otevřeny po celou dobu svátků, zjistila ČTK. Velikonoční atmosféru připravují i města, například v Hranicích či v Přerově vyroste na náměstích opět strom kraslicovník, Olomouc nabídne obří kraslice.
Hrad Šternberk bude otevřen od čtvrtka 2. dubna do pondělí 6. dubna. Návštěvníkům nabídne velikonoční výzdobu i speciální prohlídky. "V průběhu prodlouženého víkendu plánujeme mimo tematických prohlídek hradu zajímavé doprovodné akce," řekl ČTK zástupce kastelána Jan Gottwald. V plánu je v sobotu tradiční dětský velikonoční jarmark s tvořivými dílnami a pondělní pečení velikonočních jidášů v Liechtensteinské kuchyni.
Pro hrad Bouzov budou Velikonoce první akcí sezony 2026. "Velikonoční dekorace a květinové vazby budou instalovány na prohlídkové trase Hrad se představuje, v provozu budou i další prohlídkové trasy," řekla ČTK kastelánka hradu Zuzana Šulcová s tím, že na prvním nádvoří bude otevřena také tradiční výtvarná dílna. Zábavně naučný doprovodný program k velikonočním svátkům chystá také hrad Helfštýn, který na velikonoční víkend chystá jarmark tradičních řemesel.
Také pro zámek v Čechách pod Kosířem jsou Velikonoce první velkou akcí sezony. Památka nabídne vyzdobené interiéry, kostýmované prohlídky, rodinnou pátrací hru v parku i velikonoční dílny, sdělil ČTK kastelán Martin Váňa. Na velikonoční tradice i vyzdobené zámecké interiéry láká také zámek Velké Losiny. Na zámku Jánský vrch na Jesenicku se návštěvníci mohou kromě vyzdobených interiérů těšit i na minikoncert, ukázky zdobení kraslic a perníků či na hledání vajíček ve francouzské zahradě.
Velikonoční atmosféru však budou moci obyvatelé kraje pocítit i v ulicích měst. Například Přerov chystá historický jarmark, jeho městská galerie nabídne výstavu Řeka jara, která představuje kraslice Ivy Machalové a krajkářskou tvorbu Jitky Hanákové, chybět nebudou ani obnovené lidové tradice. Na Velký pátek vyrazí do ulic průvod s hrkači, který obnovil folklorní soubor Trávníček. "Veřejný prostor zkrášlí květinové kraslice, jarní výsadby i tradiční kraslicovník na náměstí T. G. Masaryka. Do výzdoby se opět zapojí školy, spolky i dobrovolníci, kteří ozdobí také autobusové zastávky," doplnila mluvčí radnice Lenka Chalupová. Strom kraslicovník budou moci obdivovat i lidé na náměstí v Hranicích, kde velikonoční svátky doprovodí kulturní program i farmářské trhy.
Olomouc chystá velikonoční program již od 27. března do 6. dubna, kdy se na Horním náměstí uskuteční Velikonoční jarmark. Návštěvníkům nabídne kulturní program, řemeslné stánky, dětské dílny i doprovodné prohlídky zajímavých míst ve městě. Chybět nebude ani výstava sedmi nadrozměrných kraslic, jejichž finální podobu pomohly vytvořit děti z olomouckých základních škol.