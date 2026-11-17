Olomoucký kraj rozdělí 800.000 korun mezi šest poskytovatelů ambulantní paliativní péče, kterou využívají těžce nemocní lidé. Krajská dotace pomůže s nákupem zdravotnického vybavení a materiálu, vzděláváním pracovníků i s částí personálních nákladů. ČTK to sdělil hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).
"Maximální podpora činí 100.000 korun pro poskytovatele se smlouvami u zdravotních pojišťoven a 200.000 korun pro ty, kteří tyto smlouvy uzavřené nemají. Podmínky programu splnilo šest ze sedmi přihlášených žadatelů, jejich podporu doporučila i hodnoticí komise," uvedl Okleštěk. Poskytovatelé ambulantní paliativní péče mohou dotace využít například na nákup, opravy a servis zdravotnické techniky, spotřební zdravotnický materiál, mzdy lékařů a dalších zdravotnických pracovníků nebo jejich odborné vzdělávání.
Ambulantní paliativní péči využívají pacienti se závažným, život ohrožujícím či nevyléčitelným onemocněním, jejichž zdravotní stav nevyžaduje nepřetržitou hospitalizaci. Mohou žít doma nebo v zařízení sociálních služeb a docházet na odborné konzultace do ambulance, případně využívat návštěvy zdravotníků v domácím prostředí.
"Ambulantní paliativní péče je důležitou součástí zdravotnictví. Pomáhá pacientům se závažným onemocněním i jejich rodinám a přispívá k tomu, aby měli potřebnou odbornou podporu co nejblíže svému domovu," uvedl náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský (ANO).
V Olomouckém kraji se o umírající dlouhá léta staral pouze hospic na Svatém Kopečku u Olomouce. V roce 2017 k němu přibyl mobilní hospic Nejste sami. Nabídka těchto služeb se dál rozšiřuje, a to i díky krajské koncepci zaměřené na paliativní péči. Podpora je zaměřena na ambulantní paliativní péči, mobilní hospice i lůžkovou péči.
Na rozvoj paliativní péče hejtmanství soustředí pozornost v posledních několika letech a dotace zvyšuje. Například loni krajský úřad na podporu péče o těžce nemocné a umírající lidi uvolnil bezmála 12 milionů korun.