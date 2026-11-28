Silnice v Olomouckém kraji byly dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Po chemickém ošetření jsou většinou vlhké či mokré. Na silnicích nižších tříd na Jesenicku zůstávaly zbytky rozbředlého sněhu. S uježděným sněhem, případně jeho zbytky, musejí motoristé v kraji počítat na vozovkách, které silničáři přes zimu nesolí. Vyplývá to z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Na silnicích na Prostějovsku a Olomoucku se mohou tvořit sněhové jazyky. Před náledím varují silničáři na dálnici D35 u Dolního Újezdu na Přerovsku.
V kraji bylo ráno nejčastěji oblačno až zataženo bez srážek. Na některých místech foukal silný vítr. Teploty se pohybovaly mezi minus šesti a minus jedním stupněm Celsia.
Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes v regionu zataženo, na horách s možností slabého sněžení, výjimečně i mrznoucího mrholení. Přes den bude sněžení ustávat a oblačnost ubývat, později místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat mezi minus dvěma a plus jedním stupněm Celsia, na horách mezi minus sedmi a minus třemi stupni.
V části Olomouckého kraje platí výstraha meteorologů před silným větrem. Ve vyšších polohách se mohou tvořit sněhové jazyky, kvůli nimž je nutné počítat s případnými komplikacemi v silniční dopravě.