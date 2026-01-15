Trh s byty v kraji podle makléřů ochladne, poroste zájem o nájemní bydlení

Rostislav Hányš
  12:02
Realitní trh v Olomouckém kraji podle zástupců oboru letos zřejmě nezažije žádný bouřlivý růst. Očekává se spíše stagnace jak v objemech kupovaných nemovitostí, tak v jejich cenách. Podle makléřů zato roste zájem o nájemní bydlení a tento trend bude nejspíš dál pokračovat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Rok 2025 byl ve znamení růstu cen a velké poptávky po nemovitostech, kterou ale táhli nahoru především lidé nakupující byty jako investici s tím, že je budou dál pronajímat,“ sdělil například ředitel olomoucké Hanácké realitní kanceláře Petr Korytar.

„Nejžádanější komoditou jsou malé byty v novostavbách, protože investoři si spočítali, že je výhodnější koupit nové byty než ty starší, do nichž musí před nabídkou zájemcům dávat další peníze na opravy,“ dodal. Současně míní, že pokud letos nájmy porostou, tak spíše jen v jednotkách procent.

Na nájemním trhu je totiž nyní díky investorům dostupný vysoký počet bytů, což potvrzuje třeba Aleš Kuča, jednatel přerovské realitky Chytil a Kuča.

Prodej realit stále častěji brzdí nereálné ceny, majitelé si je nedají vymluvit

„V Přerově je nyní nabízeno přibližně 70 nájemních bytů, což je výrazně nad dlouhodobým průměrem. Dříve se počet bytů v nabídce většinou pohyboval v jednu chvíli v nižších desítkách, nebo dokonce ještě níž,“ řekl. Přičítá to rovněž loňskému vysokému zájmu lidí, kteří koupili byty jako investici.

„Teď se to projevuje ve velmi dobré nabídce nájemních bytů. A protože zájem o investování do bytů pokračuje, bude dál dobrá i nabídka nájemního bydlení, což by mělo chránit trh ve městech před růstem nájmů,“ odhadl Kuča.

Nejvyšší nájmy jsou nadále v Olomouci

Podobně vidí situaci i šéfka šumperské realitní kanceláře Motýl reality Vendula Haltofová.

„V současnosti registruji velkou poptávku po bytech na investici v rekreačních oblastech v podhůří Jeseníků. Ve městech se dá očekávat stagnace nebo mírný pokles nájmů, zato v rekreačních oblastech, kde investoři nabízejí byty na rekreaci, nájmy zřejmě výrazněji porostou,“ míní.

Nejvyšší nájmy se stále platí v Olomouci, kde ve velké části takto využívaných bytů bydlí studenti Univerzity Palackého. Za jednopokojový v lokalitě u centra chce majitel základní nájem 12 tisíc měsíčně, dvoupokojový přijde i na 17 tisíc.

Přeplněné koleje škodí nám i trhu s byty, říká nový rektor Univerzity Palackého

V Prostějově a Přerově se nájem za jednopokojový byt pohybuje mezi devíti a deseti tisíci měsíčně, za dvoupokojový kolem 13 tisíc. V Šumperku se pak ceny za zmíněné dva typy bytů pohybují na úrovni kolem osm až deset tisíc měsíčně.

Nejnižší nájmy jsou z okresních měst tradičně v Jeseníku, kde se v nabídce objevuje jednopokojový byt i za 4 500 korun, dvoupokojové přijdou měsíčně kolem devíti tisíc.

Trh s nájemními byty by měl podle makléřů růst i kvůli nízké dostupnosti vlastnického bydlení. Současně s vyšší nabídkou už registrují rovněž vyšší poptávku po nájmech.

Hypotéky pro investiční byty čeká zpřísnění

Hypotéky už totiž budou zlevňovat jen kosmeticky. Česká národní banka (ČNB) očekává, že úroky zůstanou blízko hranice 4,5 až pěti procent a návrat k extrémně nízkým úvěrům z let 2020 a 2021 se tak nedá očekávat. Pro lidi s průměrnými příjmy tak hypotéky zůstanou nadále drahé, takže pořizovat si vlastní bydlení pro ně bude složité a spíše budou volit bydlení v nájmu.

Těžší pozici však budou mít i solventní zájemci, kteří využívají hypotéky pro financování koupě investičních bytů. ČNB oznámila, že od 1. dubna doporučí bankám přísnější limity pro investiční hypotéky.

Byty v Olomouci? Ceny atakují strop. Pořád je ovšem větší poptávka než nabídka

V praxi to znamená, že získat hypotéku na investiční byt bude složitější, zájemci budou muset zaplatit větší část kupní sumy z vlastních peněz. Naopak u hypoték pro vlastní bydlení se nic nezmění, podotkl portál Reality.iDNES.cz.

„Nejde o útok na investory, ale o snahu, aby trh nebyl tažen čistě spekulativními nákupy,“ vysvětlil výkonný ředitel Petr Makovský.

Prodeje bytů a rodinných domů mají letos stagnovat nejen kvůli vyšším úrokům hypoték, roli bude hrát též pokračující růst cen. U bytů vzrostly loni v průměru o téměř 16 procent, u rodinných domů se zvýšily o více než 10 procent.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Jevíčko investuje 20 milionů do nové zubní kliniky, aby zajistilo péči

ilustrační snímek

Jevíčko na Svitavsku zaplatí zhruba 20 milionů korun za to, aby letos ve městě vznikla zubní klinika. Koupilo starý dům, opravuje ho a částečně ho vybaví. Díky...

15. ledna 2026  12:50,  aktualizováno  12:50

VIDEO: Přelezl zábradlí a tápal. Muž chtěl skočit ze skály v centru Děčína

Muž chtěl skočit z Pastýřské stěny v Děčíně

Hodně dramatická situace se tento týden odehrála na Pastýřské stěně v Děčíně. Muž zvažoval ukončit svůj život skokem ze skalního srázu. Jak dokazuje zveřejněné video ze zásahu policejních hlídek, při...

15. ledna 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Australian Open 2026 je v plném proudu. Do turnaje zasáhne 16 českých tenistů

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou pózují s trofejí pro...

Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Kvalifikacemi odstartoval totiž první ze čtyř tenisových turnajů nejvyšší kategorie – Grand Slamu. Australian Open začalo tento týden a hlavní...

15. ledna 2026  14:20

Stromy podle vědců fungují jako kronika extrémních klimatických událostí

ilustrační snímek

Stromy fungují jako přesná a dlouhodobá kronika extrémních klimatických událostí, ukázal mezinárodní výzkum, na němž se podíleli odborníci z Botanického ústavu...

15. ledna 2026  12:43,  aktualizováno  12:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podmínky pro lyžování v areálech na jihu Moravy jsou podle provozovatelů ideální

ilustrační snímek

Ve skiareálech v Jihomoravském kraji čekají na lyžaře díky současným mrazům ideální podmínky. Na svazích leží kolem metru sněhu. ČTK to dnes řekli...

15. ledna 2026  12:37,  aktualizováno  12:37

Po stopách bombardování

ilustrační snímek

Silné emoce a návrat do nejtěžších chvil války slibuje komentovaná procházka Pardubicemi. V sobotu 17. ledna od 15:00 se zájemci vydají po stopách tří ničivých náletů, které v roce 1944 připravily o...

15. ledna 2026  14:13

Na statku u Vyškova dál zůstávají haldy odpadu, policie stíhá firmu a dva lidi

Areál v Křižanovicích u Bučovic na Vyškovsku už více než rok přetéká „horami“...

Zatímco část nelegálního odpadu z brněnských Horních Heršpic už kamiony odvezly a po domluvě úřadů zmizí i zbytek, jiné podobně zasažené místo na jihu Moravy zůstává bez jakékoliv viditelné změny....

15. ledna 2026  14:12

Řidič srazil na přechodu školačku, omluvil se jí a odjel. Hledá ho policie

Policie hledá řidiče, který na Olomoucku srazil na přechodu školačku. Z místa...

Policisté z Olomoucka už více než týden marně pátrají po řidiči osobního auta, který v obci Červenka srazil na přechodu nezletilou dívku a odjel. O pomoc s vyšetřováním proto nyní požádali i...

15. ledna 2026  14:02

Oteplení nijak výrazně nezhoršilo podmínky pro sjezdové lyžování na jihu Čech

ilustrační snímek

Oteplení v posledních dnech nijak výrazně nezhoršilo podmínky pro sjezdové lyžování na jihu Čech. Na svazích stále leží dostatek sněhu. Mírná obleva však...

15. ledna 2026  12:17,  aktualizováno  12:17

Věznice Rapotice pronajme výrobní halu, nutné je zaměstnat až 15 odsouzených

ilustrační snímek

Věznice v Rapoticích na Třebíčsku nabízí k pronájmu výrobní halu ve svém areálu. Jednou z podmínkou je zaměstnat v provozu 12 až 15 odsouzených. ČTK to sdělil...

15. ledna 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

ČTK Connect spustil nástroj pro GEO a představil další novinky pro rok 2026

15. ledna 2026  13:58

Dokážete řešit krizovou situaci na železničním přejezdu?

15. ledna 2026  13:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.