Olomoucký kraj rozdělí mezi 109 obcí a klubů 69 milionů korun na sportoviště

Autor: ČTK
  12:20aktualizováno  12:20
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Více než 100 obcí, klubů či tělovýchovných jednot z Olomouckého kraje se přihlásilo o peníze z nového krajského dotačního programu na opravy a stavbu nových sportovišť. Kraj vyhlásil program po několikaleté přestávce, mezi žadatele rozdělí 69 milionů korun. Dotace podpoří například přestavby stadionů, stavbu nových multifunkčních hřišť či zázemí pro sportovce, zjistila ČTK ze závěrečné zprávy dotačního programu. Podle mluvčí kraje Evy Knajblové se do programu přihlásilo celkem 118 zájemců, devět z nich ale nesplňovalo podmínky.

"Po více než pěti letech mohou žadatelé z tohoto programu nově financovat nejen opravy sportovišť, ale i jejich výstavbu. Tato úprava je reakcí na žádosti měst, obcí i sportovních klubů, se kterými jsme rozvoj sportu řešili," uvedl olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

Několik žadatelů o dotaci musela hodnoticí komise vyřadit kvůli nesplnění podmínek. "Zbylých 109 žadatelů ale podporu dostane a můžou tak začít s přípravami na stavbu hřišť a tělocvičen," podotkla mluvčí. Obce, města a sportovní kluby mohly z programu získat až tři miliony korun, minimální výše podpory byla 100.000 korun. Žadatelé byli posuzováni bodovým systémem.

Maximální částku získala například obec Charváty na Olomoucku, která peníze využije na vybudování multifunkčního sportovního sálu, který bude sloužit místním sportovním spolkům, občanům obce i okolních vesnic. Třímilionová dotace pokryje podle žádosti 12 procent z celkových nákladů. Stejně vysokou částku získal také Uničov na Olomoucku, který peníze využije na opravu střechy a konstrukce zimního stadionu, která bude stát téměř 14 milionů korun. Celkem 2,4 milionu korun bude z programu čerpat obec Luká na Olomoucku, která chce do půlky příštího roku postavit venkovní sportovní zařízení s moderním zpevněným povrchem.

Více než dva miliony korun poputují například do Šumperka na přestavbu Haly Věry Čáslavské nebo do Kojetína na Přerovsku na úpravu fotbalového stadionu Závodí. V Libině na Šumpersku dvoumilionová dotace pomůže při vybudování tréninkového fotbalového hřiště, jehož náklady obec vyčíslila na 9,5 milionu korun. Ve Velké Kraši na Jesenicku milionovou dotaci využijí na opravu multifunkčního hřiště pro veřejnost.

O dotace na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení žádaly obce a města napříč celým Olomouckým krajem, ale i sportovní kluby a tělovýchovné jednoty.

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