Škrtnutí příspěvku státu na krajské silnice budí emoce. Zvládneme to, říká hejtman

Ondřej Zuntych, ČTK
  12:02aktualizováno  12:02
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Karel PešekMAFRA

Olomoucký kraj stejně jako všechny ostatní nemůže minimálně letos, a možná i v dalších letech, počítat s penězi od státu, které v minulosti používal na opravy svých silnic. Regionům to vzkázal premiér Andrej Babiš. Podle hejtmanství vedeného jeho hnutím ANO to ale výdaje na silnice druhých a třetích tříd neohrozí. Starostům obcí a řidičům se však signál od vlády nelíbí.

Olomoucký kraj se loni staral o 938 kilometrů silnic II. třídy a 2 174 kilometrů silnic III. třídy, na kterých stojí také více než tisícovka mostů. Zejména „trojky“ nejsou v dobré kondici, podle hodnocení stavebnětechnického stavu silnic z roku 2022 je z nich 65 procent označeno jako havarijní.

V této situaci se hejtmanství spolu s ostatními dozvědělo nelichotivou zprávu. „Máte dost peněz, máte peníze na účtech, asi 150 miliard korun, tak laskavě opravujte ty silnice, nevymlouvejte se na nás,“ sdělil premiér Babiš s tím, že předchozí vláda v čele s ODS jim nechala mnohamiliardové dluhy za opravy a stavbu dálnic.

Hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) věří, že výpadek několika set milionů korun opravy silnic nepoznamená. „Do roku 2015 nedostávaly kraje nic a také to zvládaly. Pak se podařilo, že chodily peníze přes Státní fond dopravní infrastruktury,“ řekl.

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„My teď musíme dělat všechny kroky pro to, abychom měli peníze z programu Živel, protože při povodních bylo zničeno hodně silnic na Jesenicku a Šumpersku. Takže tam počítáme s podporou, a kde podpora nebude, musíme to nějakým způsobem dofinancovat sami,“ dodal.

Kraj by na opravy silnic potřeboval obrovskou sumu, kterou ale nemá. „Potřebovali bychom 30 miliard korun na to, abychom pokryli všechny dvojky, trojky a mosty v naší správě. Ale takové iluze si neděláme, protože náš rozpočet je kolem 9 až 9,5 miliardy,“ nastínil hejtman.

Krajští silničáři letos dají na opravy přes miliardu

Vedení kraje podle Oklešťka už sestavovalo letošní rozpočet s tím, že peníze navíc od státu nebudou.

„Dalo se to předpokládat, když minulý pan premiér (Petr Fiala z ODS, pozn. red.) naznačoval, že rozpočet bude nějak vypadat. A když pan Kupka (bývalý ministr dopravy Martin Kupka z ODS, pozn. red.) signalizoval, že by se mělo dávat tolik a tolik peněz do silnic druhých a třetích tříd a ve Státním fondu dopravní infrastruktury nám k tomu nedal ani korunu,“ shrnul Okleštěk.

„Bylo jasné, že musí vědět, že budeme bez peněz, akorát to zakamufloval a hodil to na další vládu,“ hájí hejtman Olomouckého kraje, jenž je současně také poslancem, postoj nynější vlády a šéfa své strany. Přesto si chce podle svých slov na dnešním jednání Asociace krajů vyslechnout názor vlády.

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Předchozí hejtman Josef Suchánek (STAN) tak chápavý k Babišově kabinetu není. „Olomoucký kraj dostával od státu příspěvek na opravu krajských cest něco přes 600 milionů ročně. Někdy víc, někdy méně. Každopádně to byla menší část, než kolik na tyto opravy vynakládal celkově za rok,“ připomenul.

Dále dodal, že dluh v opravách silnic se nedaří snižovat, ani když minulé vedení kraje vyčlenilo 800 milionů korun jako peníze navíc na opravy krajských cest v dalších letech.

„Krajská rada tyto peníze samozřejmě používá, velmi to Olomouckému kraji přeji, že by to ovšem mohlo stačit na opravy v objemu 30 miliard? I zde je Babiš zcela mimo mísu a krmí své voliče nesmysly,“ kritizoval Suchánek. Krajští silničáři letos mají investovat do oprav přes miliardu korun.

Na Konicku si postěžovali prezidentovi

Stav silnic sledují také řidiči. Oklešťkovi na sociálních sítích vzkazují, ať opraví krajské silnice. Jeden z nich hejtmanovi například napsal, že cesta z Chromče do Postřelmova na Šumpersku podle něj dostala nový „koberec“ naposledy v roce 1964. Na stránce zaměřené na dopravní informace hlásili lidé špatné úseky také z Prostějovska, okolí Litovle, Mohelnice či Olomouce.

Odpovídá to zmíněnému hodnocení stavu silnic, podle nějž je kvalita ve všech okresech srovnatelná. Nejlepších hodnot přitom dosahovalo Jesenicko, kde je však jen asi 230 kilometrů krajských silnic. Třeba na Šumpersku je to 685 kilometrů.

Stav silnic se stal i jedním z témat úterní návštěvy prezidenta Petra Pavla na Konicku, kde se v Brodku u Konice zúčastnil zahájení školního roku a následně jednal s místními starosty. Ti mu stav silnic druhé a třetí třídy předestřeli jako jeden z velkých problémů.

„Přejeme prezidentovi mnoho odvahy na silnicích konického regionu,“ poznamenal jeden z organizátorů setkání. Podle místních totiž Konicko patří mezi oblasti, kde jsou krajské silnice nejvíce zanedbané, což má negativní dopad na dopravní obslužnost.

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„Je to pro nás velmi brutální zásah do rozvoje regionu,“ zdůraznil starosta Konice Michal Obrusník (STAN) k rozhodnutí neposkytnout krajům peníze.

Na prezidenta místní politici apelovali, aby pomohl změnit současné rozpočtové určení daní, které nemusí dostatečně zohledňovat vyšší náklady malých a odlehlých obcí na zajištění základních služeb a údržbu infrastruktury.

Peníze škrtla už minulá vláda, říká ministerstvo

Ostatně peníze z daní na opravy silnic se týkají i krajů. Právě s nimi si mají podle ministerstva dopravy regiony vystačit.

„Stát každoročně investuje rekordní částky do výstavby dálnic, silnic I. třídy, modernizace železnice, vodních cest i dalších strategických projektů, tedy infrastruktury, kterou ostatně obyvatelé krajů též logicky využívají a slouží jejich rozvoji,“ uvedl resort na svém webu.

„Právě s ohledem na rekordní objem těchto investic a celkové možnosti státního rozpočtu nebylo možné vyhovět dalšímu dodatečnému požadavku Asociace krajů,“ vysvětlilo ministerstvo vedené Ivanem Bednárikem (za SPD).

„Zároveň je fér připomenout, že nejde o žádnou novou situaci ani změnu pravidel. S příspěvkem ze SFDI na běžnou údržbu krajských silnic nepočítal ani návrh rozpočtu SFDI pro rok 2026 připravený předchozí vládou na podzim roku 2025,“ dodal resort.

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