Olomoucký kraj spustil kampaň cílící na dárce krve z řad středoškoláků a učitelů

Zvýšit počet dobrovolných dárců krve z řad středoškolských studentů, pedagogů a ostatních pracovníků středních škol v Olomouckém kraji má za cíl kampaň, kterou spustilo hejtmanství ve spolupráci s Českým červeným křížem (ČČK). Střední škola, jejíž studenti se do darování krve nejvíce zapojí, dostane odměnu půl milionu korun. O jejím využití rozhodnou pedagogové společně se studenty. Novinářům to dnes řekl hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).
Kampaň nazvaná Tvůrci zítřka osloví plnoleté středoškoláky hlavně pomocí sociálních sítí. Kraj je zřizovatelem 107 středních škol, ve kterých je podle hejtmanova náměstka Vladimíra Lichnovského (ANO) zhruba 10.000 potenciálních dárců krve z řad studentů posledních dvou ročníků, učitelů a nepedagogických pracovníků. Hejtmanství spolu s odborníky z ČČK kampaň na podporu dobrovolného dárcovství krve vyhodnotí v lednu příštího roku, kdy také zveřejní výsledky.
Prezident Českého červeného kříže Marek Jukl upozornil, že počet dobrovolných dárců krve v kraji i celém Česku kvůli stárnutí populace klesá. "Celorepublikově chybí zhruba 80.000 dárců krve," řekl. Krajská kampaň je proto zacílena na mladé lidi, kteří mohou tento negativní trend pomoci zmírnit.
Na plnoleté studenty podle Jukla míří i propagační akce soukromých center specializovaných na placený odběr krevní plazmy, která zpravidla končí v zahraničí. "Pro tuzemské pacienty pak chybí krev. Mladým lidem proto chceme poskytnout informace o tom, proč je důležité darovat krev v nemocnicích," uvedl.
Finanční odměnu bude mocí vítězná škola využít například na dovybavení učeben, pořízení vstupenek na kulturní akce či zaplacení zájezdu. "Bude plně v kompetenci školy, na co peníze použije. Budou moci do toho hovořit i studenti," dodal Okleštěk.