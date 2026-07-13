Olomoucký kraj spustil web o zajímavých osobnostech a místech regionu

Olomoucký kraj zprovoznil nový webový portál zaměřený na inspirativní osobnosti, zajímavá místa a příběhy z regionu. Projekt nazvaný Identita Olomouckého kraje má podle hejtmanství posílit vztah obyvatel k regionu a zároveň jej přiblížit návštěvníkům. ČTK to dnes sdělila mluvčí krajského úřadu Eva Knajblová.
Nový web, za jehož návrh a zprovoznění hejtmanství podle registru smluv zaplatilo vývojářské firmě Esmedia 102.000 korun bez započtení DPH, nabízí osm tematických okruhů, které zahrnují například kulturu, sport, cestovní ruch nebo životní prostředí. Prostřednictvím medailonků představuje osobnosti, jež podle kraje významně přispívají k jeho rozvoji, i místa, která stojí za návštěvu.
Mezi prezentovanými osobnosti kultury je například výtvarnice a grafička Jana Krejčová, ve sportovní kategorii je zmíněn tenista Jakub Menšík a v sekci zaměřené na životní prostředí Gita Matlášková, která se dlouhodobě věnuje ochraně biodiverzity a ohrožených biotopů v České republice i zahraničí. V oblasti cestovního ruchu web prezentuje například Pradědovo dětské muzeum.
Podle ředitelky krajského úřadu Jitky Kekové nejde o jednorázový projekt. Web bude kraj průběžně rozšiřovat o další osobnosti, lokality i příběhy. Cílem je vytvořit přehlednou platformu, která bude představovat to nejlepší z Olomouckého kraje. Pavel Sedláček ze společnosti Esmedia uvedl, že portál je postaven na redakčním systému umožňujícím průběžné doplňování obsahu. Při vývoji byl kladen důraz na rychlost načítání i práci s fotografiemi a videem, které se automaticky přizpůsobují typu zařízení a kvalitě internetového připojení.