Olomoucký kraj pokračuje v podpoře Ukrajiny. Pošle tam zdroje elektřiny za dva miliony

„Na Ukrajinu zamíří sestavy, které obsahují hlavní jednotku, tedy měnič, a přídavnou baterii. Jde o plně připravené systémy schopné okamžitého provozu. Zařízení jsou vhodná pro napájení kritické infrastruktury, evakuačních center, zdravotnických zařízení a dalších míst, kde je nutné zajistit stabilní a nepřerušený chod bez ohledu na vnější podmínky,“ uvedl v pondělí hejtman kraj Ladislav Okleštěk (ANO).
Kraj za všech 15 náhradních zdrojů zaplatí 1,7 milionu korun. Částka tak podle hejtmana nepřesáhne finanční limit daru, který krajské zastupitelstvo stanovilo na dva miliony korun.
Náhradní zdroje elektřiny budou uloženy ve skladu v Praze. V květnu si je tam převezme organizace Koridor UA, která dar Olomouckého kraje dopraví do Sumské oblasti.
Olomoucký kraj pomáhá obyvatelům Ruskem napadené Ukrajiny dlouhodobě. V roce 2023 poslal na Ukrajinu 200 nemocničních lůžek, které sloužily pacientům v nemocnicích v Prostějově, Přerově a Šternberku.
O rok později zorganizoval humanitární zásilku zahrnující starší sanitku z vozového parku zdravotnické záchranné služby a zdravotnický materiál.