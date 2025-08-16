Kraj opět podpoří vesnické obchody, rozdělí mezi ně osm a půl milionu

Autor: stk
  8:02aktualizováno  8:02
Olomoucký kraj i letos přispěje na provoz malých obchodů na vesnicích. O podporu se přihlásilo 126 zájemců, nakonec ji získá 87 z nich. Podle hejtmanství jde o jeden z vůbec nejoblíbenějších dotačních programů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin ChameriDNES.tv

„Nejde o žádné ohýbání trhu, ale o to, aby si například senioři nebo maminky s dětmi, které se nedostanou do města, protože třeba nemají auto, měli kde nakoupit základní potraviny. V podstatě jde o určitou formu sociální služby,“ uvedl hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

Krajská podpora je zaměřená právě a pouze jen na obchody, které nabízejí zboží takzvané základní potřeby – typicky například potraviny.

„Základní podmínkou pro udělení podpory z programu Obchůdek bylo, že se podpořený obchod musí nacházet v obci s maximálně jedním tisícem obyvatel nebo v místní části stejné velikosti,“ nastínil Okleštěk.

„Další pak to, že maloobchodní prodejna musí být v obci jen jedna, abychom touto podporou někoho nezvýhodňovali v rámci konkurenčního prostředí,“ dodal.

Dotační program na podporu venkovských obchodů hejtmanství zavedlo v roce 2021. Loni pro něj bylo vyčleněno z rozpočtu kraje 7,2 milionu korun, dalších 3,8 milionu přidalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Maximální výše dotace na jednoho žadatele byla 100 tisíc korun.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Požár domu ve V. Popovicích způsobil škodu šest mil. Kč, příčinou byla nedbalost

Páteční požár rodinného domu ve Velkých Popovicích u Prahy způsobil škodu šest milionů korun, příčinou byla nedbalost při kouření. Požár, který několik hodin...

16. srpna 2025  8:35,  aktualizováno  8:35

V Táboře začne oprava silnice I/3, která navádí dopravu z města na dálnici D3

V Táboře začne oprava silnice I/3, která navádí dopravu z města na dálnici D3. Práce potrvají do 12. listopadu a řidiči po celou dobu musí počítat s omezením...

16. srpna 2025  8:20,  aktualizováno  8:20

Na Pelhřimovsku havarovala v pátek večer čtyřkolka, řidič zemřel

Na Pelhřimovsku havarovala v pátek večer čtyřkolka, řidič zraněním podlehl. Tragická událost se stala u obce Samšín, okolnosti nehody policie prověřuje. Uvedla...

16. srpna 2025  7:45,  aktualizováno  7:45

Židle, muž a stín. Budějovická fotografka uspěla mezi desetitisíci snímky z celého světa

Desítky tisíc přihlášek od profesionálních fotografů i talentovaných amatérů. To je International Photography Awards (IPA) – soutěž, která patří mezi nejprestižnější fotografické soutěže na světě. A...

16. srpna 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Musíte být v terénu a prožít fascinující sílu přírody, radí mladý biolog

V dětství to prý začalo zájmem o dinosaury a skončilo fascinací biologií. Žák domažlického gymnázia Jakub Krutina letos už podruhé přivezl bronzovou medaili z Mezinárodní biologické olympiády. „Když...

16. srpna 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Na Sedlčansku nalezl kolemjdoucí v příkopu mrtvého cyklistu

V Kvasejovicích v okrese Příbram nalezl kolemjdoucí v pátek večer v příkopě cyklistu bez známek života. O nehodu s jiným vozidlem zřejmě nešlo. Příčinu úmrtí určí soudní pitva, řekla krajská...

16. srpna 2025  8:42

Suchá kašna na náměstí Svobody má za sebou obnovu

Město dokončilo restaurování a opravy kamenné kašny, jež se nachází na rohu jihlavských ulic Na Stoupách a náměstí Svobody. Do drobného historického objektu ve stěně obchodní školy se vrací i...

16. srpna 2025  8:39

Festival se inspiroval legendárním koncertem Beatles na střeše domu v Londýně

Když před deseti lety Ricardo Delfino uspořádal s přáteli v Karlových Varech první ročník akce Top RoofTop fest, splnil si tím sen. Díky žánrové otevřenosti, profesionálně zvládnuté produkci a...

16. srpna 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Kryté bazény v Liberci i Jablonci jsou zavřené, vhodné ke koupání už není ani Mšeno

Venkovnímu koupání počasí dosud moc nepřálo a dva bazény v největších městech kraje jsou momentálně mimo provoz. Zatímco v Liberci si lidé nezaplavou v městském bazénu ještě minimálně do konce...

16. srpna 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

XCMG dodává na evropský trh sérii kompaktních hydrostatických nakladačů

16. srpna 2025  8:12

Nadace Vantage Foundation navázala partnerství s nadací Blue Dragon Children's Foundation pro ochranu dětí a prevenci obchodování s lidmi

16. srpna 2025  8:05

Kraj opět podpoří vesnické obchody, rozdělí mezi ně osm a půl milionu

Olomoucký kraj i letos přispěje na provoz malých obchodů na vesnicích. O podporu se přihlásilo 126 zájemců, nakonec ji získá 87 z nich. Podle hejtmanství jde o jeden z vůbec nejoblíbenějších...

16. srpna 2025  8:02,  aktualizováno  8:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.