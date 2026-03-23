Olomoucký kraj vypíše půlmiliardový tendr na stavbu urgentních příjmů

Olomoucký kraj plánuje v dubnu vypsat výběrové řízení na stavbu urgentních příjmů v přerovské a prostějovské nemocnice. Oba projekty si dohromady vyžádají investici zhruba 550 milionů korun. Nové urgentní příjmy, které v Přerově a Prostějově zlepší lékařskou péči o lidi s akutními zdravotními problémy, by v těchto dvou nemocnicích měly být postaveny do konce roku 2029. Novinářům to dnes po jednání krajské rady řekl hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).
Hejtmanství má na stavbu urgentních příjmů přislíbenu dotaci 100 milionů korun z ministerstva pro místní rozvoj. "Dalších zhruba 450 milionů korun půjde z rozpočtu Olomouckého kraje," uvedl Okleštěk. Vybraná stavební firma v přerovské a prostějovské nemocnici opraví a rozšíří nynější prostory lékařské pohotovosti, díky tomu v obou nemocnicích vznikne téměř 30 nových lůžek.
Krajské nemocnice v Přerově a Prostějově provozuje firma Agel Středomoravská nemocniční. Urgentní příjmy postaví v části areálu nemocnic, kde akutní ošetření pacientů v současnosti zajišťují chirurgové. "Projekt je koncipován tak, že bude vytvořeno jedno místo pro pacienta, který přijde do nemocnice a bude mu poskytnuta péče v rámci triáže (systém rychlého třídění pacientů) urgentního příjmu. A bude jedno, jestli má onemocnění interní nebo chirurgické," uvedla předsedkyně představenstva společnosti Agel Středomoravská nemocniční Katarína Bučková.
Velký urgentní příjem nyní v Olomouckém kraji provozuje Fakultní nemocnice Olomouc, její lékaři denně ošetří zhruba 200 pacientů s akutními problémy. V ostatních nemocnicích funguje pohotovostní služba či ambulance urgentního příjmu.
Trojici krajských nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku má společnost Agel miliardáře Tomáše Chrenka v dlouhodobém pronájmu od roku 2007, její dvacetiletá smlouva s hejtmanstvím skončí v polovině příštího roku. Zastupitelstvo Olomouckého kraje loni schválilo záměr založit se skupinou Agel společný podnik, který zajistí provoz krajských nemocnic.
Hejtmanství chce do společné firmy vložit majetek a závazky krajské společnosti Nemocnice Olomouckého kraje. Kraj má mít v podniku menšinový podíl, zatímco Agel se jako většinový majitel zaváže v nemocnicích v Prostějově, Přerově a Šternberku investovat tři miliardy korun během deseti let. Zisk společné firmy má být hlavním zdrojem peněz na modernizaci nemocnic.
Skupina Agel provozuje v Česku téměř 30 nemocnic a zdravotnických zařízení. Působí také na Slovensku, kde má přes 20 nemocnic či jiných zdravotnických zařízení.