V Olomouckém kraji začala topná sezona, někde lidé zaplatí méně než vloni

Po úterním prudkém ochlazení zahájila topnou sezonu většina velkých dodavatelů tepla v Olomouckém kraji. Jako první se mohli u radiátorů ohřát lidé z centrálně vytápěných bytů na severu regionu, následně se přidalo krajské město, Prostějov či Přerov.
Kromě samotného tepla může od úterka obyvatele Šumperku a Jeseníku těšit i to, že se jim nezvednou zálohy. Šumperská společnost Sateza zásobující teplem obě zmíněná města hlásí dokonce pokles ceny o osm procent.

Také v Prostějově zahájili sezonu od úterka. „Část zdrojů jsme už spustili v úterý, od středu jedeme naplno,“ hlásil ředitel Domovní správy Prostějov Vladimír Průša.

Od středy hřejí radiátory rovněž v Přerově a také Olomouci. „S příchodem chladnějšího zářijového počasí jsme odstartovali v tento den novou topnou sezonu,“ potvrdil Jakub Tobola, obchodní ředitel skupiny Veolia.

Ta je největší teplárenskou společnost v kraji, jež zásobuje mimo jiné právě krajské město. Loni zahájila dodávky už 13. září a ukončila je 29. května letošního roku.

