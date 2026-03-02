Obrana i koníček. Zájem o zbraně nepolevuje, v kraji už je smí mít 20 tisíc lidí

Daniel Vachek
  4:52aktualizováno  4:52
Téměř sedm stovek nových držitelů oprávnění mít zbraň, skoro dvakrát víc než v předchozích dvou letech, přibylo v Olomouckém kraji loni podle statistik policie. Zájem je v regionu dlouhodobý, skokový nárůst zřejmě souvisí se změnou zákona, jež platí od ledna. Počet lidí, kteří mohou legálně vlastnit zbraně, už v kraji překročil hranici 20 tisíc.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

„Lidé věděli, že bude nový zákon, a měli pocit, že když si zbrojní oprávnění vyřídí až letos, bude to pro ně těžší,“ potvrzuje příčinu nárůstu, který byl nejsilnější v závěru roku 2025, například instruktor základní střelecké přípravy a zkušební komisař Martin Strouhal.

Letos naopak očekává útlum v počtu žadatelů, jelikož spousta lidí, kteří měli v plánu si oprávnění vyřídit, to stihla loni.

Podobně to vidí také olomoucký prodejce zbraní Michal Kroa. „Všichni, kteří měli obavy z toho, že to podle nového zákona neudělají, protože je tam víc otázek a testy i zkoušky odborné způsobilosti probíhají jinak, to chtěli stihnout do konce roku. Proto byl poslední kvartál tak rapidní nárůst žadatelů o zbrojní oprávnění, respektive v té době ještě zbrojní průkaz,“ shrnuje.

Statistiky ukazují, že v roce 2023 evidovala policie v kraji 370 nových držitelů zbrojního průkazu a o rok později jich bylo 388, zato loni číslo poskočilo na 678. Celkový počet lidí, kteří mohou legálně vlastnit zbraně, se tak dostal na 20 179.

Maturant vzal na poslední zvonění airsoftovou pušku, může ho to stát až 15 tisíc

V systému, jenž platil do konce roku 2025, spadala největší část držitelů zbrojních průkazů, konkrétně jich bylo 16 114, do skupiny E, kde je deklarován jako účel ochrana života a majetku. Zároveň dovolovala zbraň skrytě nosit.

Přibližně o 4,5 tisíce průkazů méně pak spadalo do druhé nejrozšířenější skupiny B určené pro sportovní použití. Část lidí vlastnila obě zmíněné skupiny.

Pro velkou část lidí jde hlavně o koníček

Nová legislativa používá termín zbrojní oprávnění, které se dělí na obecné a rozšířené. Kategorie se liší podle minimálního věku žadatele, ale také v rozsahu nakládání se zbraněmi a pro jaké účely.

„Ze statistických údajů lze vyvodit, že v nové právní úpravě je větší zájem o rozšířené zbrojní oprávnění,“ uvádí krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Ozbrojení mladíci děsili lidi v ulicích, měli vzduchovku a airsoftový samopal

Na zájmu o vlastnictví zbraně se podepisují různé faktory, mimo jiné vyostřenější situace ve světě či obavy z kriminality. Právě loňský rok přinesl v kraji třeba rekordní počet vražd či pokusů o ně. Zastavil se na čísle 13, což je v meziročním srovnání více než dvojnásobek.

Významná část zájemců si ovšem oprávnění pořizuje proto, že je pro ně střelba koníčkem.

„Osobně bych řekl, že to tak má přibližně sedmdesát procent lidí. Nemluvím o tom, když někteří oprávnění potřebují jako strážníci k výkonu profese či myslivci k výkonu mysliveckého práva. Ostatní to berou především jako koníček,“ míní například majitel střelnice TIMPO v Olomouci Ivo Kosina, který ale připouští, že pro část držitelů je motivací současně i ochrana.

Se zbraní je nutné trénovat

Potvrzuje to rovněž instruktor Strouhal, jenž mezi střelci ani uchazeči o oprávnění aktuálně nevnímá výraznější obavy o bezpečnost.

„Samozřejmě část lidí to bere tak, že není špatné mít tu možnost bránit se, kdyby se něco stalo. Ale nemám pocit, že by to byl hlavní důvod,“ podotýká.

VIDEO: Policie ukázala zásah u incidentu v Olomouci, střelec s plynovkou byl namol

Prodejce Kroa má spíše zkušenost s těmi, kteří si zbraň pořizují z většiny pro sebeobranu. „Lidé jsou vyděšení médii, co se má, nebo nemá dít. Sebeobrana zároveň nevylučuje sportovní střelbu. Myslím si, že je to spojené dohromady,“ přibližuje.

Zacházení se zbraní je totiž vhodné procvičovat. Kosina přímo zdůrazňuje, že považuje za nezodpovědné, pokud si člověk pořídí zbraň na obranu a poté ji má jen uskladněnou doma pro krizové situace.

„Je to, jako kdyby si někdo udělal řidičák, koupil auto a jezdil s ním jednou za rok na hřbitov – takový člověk je pak nebezpečný všem okolo. U zbraně je to stejné,“ varuje. Podle něj by tak lidé, kteří si zbraň na základě oprávnění pořídí, měli pravidelně navštěvovat střelnici.

