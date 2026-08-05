Olomoucký kraj zvýší o sto korun stipendia učňům, poprvé po 16 letech

Několik tisíc učňů z pěti desítek učebních a maturitních oborů v Olomouckém kraji dostane od nadcházejícího školního roku vyšší stipendia. Hejtmanství jim kapesné zvýší měsíčně o sto korun, stane se tak poprvé po 16 letech, kdy kraj tato stipendia zavedl. Kraj na nadcházející školní rok vyčlenil na tato stipendia 13,5 milionu korun, řekla dnes ČTK Petra Laštůvková z odboru kanceláře hejtmana. Cílem zavedení stipendií bylo přilákat mladé lidi k oborům, po kterých je na trhu práce největší poptávka.
Olomoucký kraj měsíční příspěvek pro následující školní rok zvýší poprvé od roku 2010, kdy tuto formu podpory spustil. "Výše stipendia je rozdělena podle ročníku - třeba ve třeťáku teď budou šikovní učni dostávat měsíčně 600 korun. Původně to byla pětistovka," uvedl hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).
Navýšení stipendia bude kraj stát o milion korun více. "Na rok 2027 bude v rozpočtu Olomouckého kraje vyčleněna částka ve výši 13,5 milionu korun, letos to bylo 12,5 milionu korun. Ve školním roce 2025/2026 stipendia získalo více než 2100 žáků učebních oborů a přes 1100 žáků maturitních oborů," doplnila na dotaz ČTK Laštůvková.
Měsíční stipendium budou dostávat učni 47 studijních oborů, dvě třetiny z nich jsou obory učební, jedna třetina maturitní. O příspěvek mohou požádat například budoucí strojní mechanici, obráběči kovů, klempíři, zedníci a tesaři. "Žáci, kteří stipendium chtějí získat, musí splnit několik podmínek. Samozřejmostí je dobrý prospěch, odpovědný přístup k praxi a hlavně žádné záškoláctví," doplnila Laštůvková. Úspěšní zájemci dostávali dosud v prvním ročníku studia měsíčně 300 korun, ve druhém se jim zvyšoval na 400 Kč a ve třetím na 500 korun.
Kromě stipendií podporujících zájem o studium konkrétních učňovských a maturitních oborů zůstávají podle zástupců kraje v platnosti i takzvaná Jesenická stipendia. Jde o program určený na finanční podporu rozdělovanou žákům středních škol na Jesenicku, jehož cílem je zvýšit motivaci žáků ke vzdělávání v této oblasti. Jednorázová stipendia kraj těmto studentům vyplácí od roku 2020. Hejtmanství na Jesenicku v severní části kraje zřizuje pět středních škol a od nových opatření si slibovalo vyšší zájem školáků o tamní vzdělávací zařízení.
Hejtmanství již dlouhodobě finančně podporuje také studenty středních a vysokých škol, kteří vyjíždějí na zahraniční studijní pobyty organizované například programem Erasmus. Krajský úřad na tuto dotační podporu vyčlenil při zavedení tohoto stipendia půl milionu korun.