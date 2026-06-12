Olomoucký krajský soud projedná případ žalobce Pivody ve dvou jednáních

Olomoucký krajský soud projedná po půl roce od rozsudku u prvostupňového soudu případ přerovského státního zástupce Davida Pivody obžalovaného kvůli přechovávání a užívání anabolik a kvůli vyzrazení informace z trestního spisu. Kauzu projedná ve dvou samostatných jednáních příští týden v úterý, řekl ČTK mluvčí krajského soudu Igor Krajdl. Za anabolika žalobci soud uložil peněžitý trest, vyzrazení informace vyhodnotil jako možné kárné provinění. Proti rozhodnutí soudu se odvolaly obě strany.
"První jednání je neveřejné, jde o věc, která byla postoupena ke kázeňskému projednání. O tom se rozhoduje ze zákona v neveřejném zasedání. Následovat bude veřejné jednání, kde se bude rozhodovat o odvoláních. V první věci byla podána stížnost státního zástupce, ve druhé věci bylo podáno odvolání obou stran," uvedl Krajdl.
Anabolika podle žalobce Roberta Henzela z Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci státní zástupce Pivoda opakovaně nakupoval nejméně od začátku roku 2023 do listopadu 2024. Anabolické steroidy jsou uměle vyrobené hormony často zneužívané při dopingu. Látky podle spisu neoprávněně přechovával ve větším množství a postupně je spotřebovával, při domovní prohlídce se u něj našly desítky dávek. Pivoda se hájil tím, že je užíval pouze pro svou potřebu, nikde je neprodával ani nedistribuoval. Soud mu za to uložil peněžitý trest ve výši 110.000 korun.
Žalobce s třicetiletou kariérou byl obžalovaný i ze zneužití pravomoci úřední osoby, podle obžaloby vyzradil svému známému informace ze spisu o podání trestního oznámení na jeho osobu. Podle soudce okresního soudu Petra Bednáře nejde v tomto případě o trestný čin, věc postoupil Okresnímu státnímu zastupitelství v Přerově jako možné kárné provinění.
Případ dozorovalo VSZ v Olomouci, Pivoda byl delší dobu odposloucháván a sledován, podle žalobce Henzela to bylo i kvůli jeho podezřelým stykům s hlavními aktéry olomoucké kauzy Autostráda, která se týká zmanipulovaných veřejných dopravních zakázek v Olomouckém kraji. Státní zástupce je kvůli kauze postaven mimo službu. V případě pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin by to u státního zástupce znamenalo zákaz činnosti.