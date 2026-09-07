Olomoucký kulturní dům nacucky! má nového ředitele

Olomoucký kulturní dům nacucky! vstupuje do další sezony s novým vedením, ředitelem se stal dokumentarista, producent a kulturní manažer David Butula. Kromě dalšího rozvoje uměleckého a komunitního programu je jeho cílem více otevřít dům na Dolním náměstí lidem, kteří jeho aktivity dosud nevnímali. Zaměřit se chce mimo jiné na srozumitelnější komunikaci a odstraňování bariér mezi kulturní institucí a publikem, sdělili dnes ČTK zástupci divadla. V kulturním domě sídlí divadlo, galerie, vzdělávací platforma i kavárna.
Nový šéf chce nadále rozvíjet dům jako jeden propojený celek. "Právě spojení Divadla nacucky!, Galerie XY, EDU nacucky!, Café nacucky! a Za()hrady dělá z domu nacucky! jedinečný ekosystém. Vést takový živý a proměnlivý organismus znamená umět naslouchat potřebám lidí, kteří ho tvoří, i těch, kteří ho navštěvují. Zároveň je potřeba udržet uměleckou kvalitu, bezpečné prostředí i ekonomickou udržitelnost," uvedl Butula, který v této pozici střídá po pěti letech působení Alžbětu Kvapilovou.
Butula chce zároveň posilovat roli nacucky! jako kulturního uzlu pro Olomouc a Olomoucký kraj. Důležitým úkolem bude pro něj také práce s publikem s cílem vést srozumitelnější komunikaci. "Musíme přijít na to, jak oslovit i lidi ostýchavější, kteří by se třeba rádi připojili ke komunitě kolem nacucky!, ale zatím nevědí jak. Mezi námi a publikem mohou být bariéry, o kterých třeba ani nevíme - špatná orientace v domě, nesrozumitelnost anotací nebo způsob, jakým komunikujeme svoje hodnoty. Komunikace musí být přímá, pravdivá a živá," doplnil ředitel.
K prvním výrazným bodům nové sezony kulturního domu nacucky! patří inscenace Orfeus a Eurydika v režii Jana Friče s hudební úpravou Jakuba Kudláče. Inscenace je podle zástupců divadla autorskou, performativní adaptací klasického mýtu, která staví na tradiční operní formě. Galerie XY se chystá 18. září otevřít výstavu Pavly Baštanové: Olívie, která propojí svět knihy Olívie si vyskakuje od Jana Antonína Pitínského s prostorovou instalací plnou barev, zvuků a létajících ryb.
Změna vedení navazuje na loňskou proměnu olomouckého kulturního domu, který tehdy do nové sezony vstoupil s novou identitou a sjednocujícím jménem nacucky! Nový vizuál spojuje všechny zdejší aktivity pod jednou hlavičkou do celoročního programu. Pod novou vizuální identitou je podepsáno bratislavské studio Tom & Džery.