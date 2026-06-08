Olomoucký magistrát kvůli nácviku výpadku elektřiny omezí provoz

Olomoucký magistrát ve čtvrtek omezí provoz kvůli cvičení krizového řízení Blackout 2026, které prověří připravenost města, záchranných složek a dalších institucí na dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. Kvůli přepojování budov magistrátu na náhradní zdroje elektrické energie magistrát ve čtvrtek zruší úřední den a omezí kontakt s veřejností. ČTK to dnes sdělil tajemník magistrátu Marek Černý.
"Důvodem (omezení úředních hodin) je přepojování budov radnice, pracoviště v Hynaisově ulici a Evakuačního centra na Tererově náměstí na náhradní zdroje elektrické energie. Během cvičení může docházet k výpadkům elektřiny, omezení provozu informačních systémů a s tím souvisejícím komplikacím při poskytování služeb veřejnosti," uvedl Černý.
Scénář čtvrtečního cvičení vychází z modelové situace dlouhodobého přerušení dodávek elektrické energie. "Účastníci budou řešit zajištění bezpečnosti obyvatel, provoz zdravotnických a sociálních zařízení, fungování dopravy, veřejné správy, technické infrastruktury i zabezpečení základních životních potřeb," podotkl vedoucí odboru ochrany olomouckého magistrátu Jan Langr.
Do cvičení se zapojí složky integrovaného záchranného systému, dopravní podnik, zoologická zahrada, městské hřbitovy, školy, zdravotnická a sociální zařízení i správci energetických a vodohospodářských sítí. Součástí praktické části bude například zřízení evakuačního centra s možností dobíjení mobilních telefonů, zajištění náhradního stravování pro znevýhodněné obyvatele či vytvoření mobilního krizového pracoviště na olomouckém letišti.
Cvičení má podle Černého prověřit krizovou komunikaci, koordinaci jednotlivých organizací i logistické postupy potřebné k zajištění dodávek pitné vody, tepla, potravin a zdravotní péče v případě dlouhodobého výpadku elektřiny. Získané poznatky město využije při aktualizaci krizové dokumentace.